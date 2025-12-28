《慶餘年》太子洗刷「性醜聞」冤屈 幕後黑手竟是兒時玩伴

娛樂中心／程正邦報導

中國男星張昊唯在《慶餘年》飾演太子（圖／翻攝張昊唯工作室）

在爆紅陸劇《慶餘年》中，飾演「太子」李承乾的男星張昊唯，戲外的人生劇本竟比戲裡還要曲折離奇。去年8月，演藝圈拋出一顆震撼彈，多段疑似張昊唯討論「組織賣淫」與「逃稅」的錄音檔在網路瘋傳，內容提及「培養自己的媽咪」、「籠絡天南地北的小姐」等驚人字眼，讓他瞬間被貼上「陸版李勝利」的標籤。然而，經過長達一年多的司法調查，這樁震驚各界的醜聞迎來驚人反轉：法院最終證實這一切全是一場精心策劃的陷毀。

張昊唯的經紀公司否認逃漏稅，提告自清。（圖／翻攝張昊唯工作室）

科技狠活陷害！法院認證錄音、截圖全屬虛構

這場名譽保衛戰的背後，隱藏著一段令人寒心的背叛。據陸媒報導，張昊唯當時即強硬報警並自清，指出這一切是與他從小一起長大的玩伴毛某所為。雙方因財務糾紛產生嫌隙，毛某竟利用現代科技手段，惡意剪輯並合成虛假的錄音檔與對話截圖，並提供給自媒體渲染傳播。

經過法律審理，法院判定毛某的行為已嚴重干擾張昊唯的正常生活與職業發展，損害名譽事實明確。判決結果要求毛某必須公開道歉，並賠償張昊唯5萬元人民幣（約22萬新台幣）。雖然法律還了清白，但張昊唯在這一年多間承受了毀滅性的打擊，其主演的《蜀錦人家》甚至被迫使用「AI換臉」技術將他除名，演藝事業幾近停擺。

張昊唯官方回應爆料。（圖／翻攝自張昊唯微博）

負重前行求回歸：張昊唯喊話續約《慶餘年3》

面對失而復得的清白，張昊唯第一時間在社群平台發聲，感性表示這段日子的「堅忍與堅持」，是為了給予信任他的同行、粉絲以及家人一個遲來的交代。他坦言，身為公眾人物，名譽被抹黑的代價極其沉重，但能守住真相是他最大的慰藉。

隨著真相大白，劇迷們最關心的莫過於《慶餘年3》的選角問題。張昊唯在得知勝訴後，也公開向劇組真摯喊話，表示若能繼續出演「太子」一角，將是他职业生涯中莫大的幸運。由於他在前兩季將太子深藏不露、瘋批又憂鬱的性格演繹得入木三分，不少觀眾紛紛聲援，希望劇組能留住原班人馬，讓這位走過谷底的演員重新站上高峰。

