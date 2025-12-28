《慶餘年》男星捲逃稅、性醜聞！真相大逆轉 遭兒時玩伴背叛

張昊唯在陸劇《慶餘年》中飾演「太子」李承乾。（圖／翻攝自微博）





中國大陸男星張昊唯在陸劇《慶餘年》中飾演「太子」李承乾，未料在去年8月捲入逃稅及組織色情交易，消息曝光後，掀起大批網友熱議，他則在第一時間發聲明澄清。歷經長達1年多的調查，事件有了重大轉折。

根據陸媒報導，今年9月法院針對張昊唯官司宣判，認定一切都是他從小到大的朋友所為，利用技術合成虛假的錄音與圖片，並提供給娛樂博主發布，導致張昊唯的名譽受損，最後判定對方公開道歉並賠償人民幣5萬元（約新台幣22萬元）。

成功洗刷冤屈，張昊唯也吐露心聲，「官司勝訴了，冤屈洗清了，堅忍和堅持讓我給信任自己的同行、粉絲和朋友一個交代。」對於《慶餘年3》的選角，他也公開喊話「如果能夠繼續出演《慶餘年3》，那將是我特別大的幸運，苦難終化浮雲，『餘年』向死而生。」

張昊唯發文吐心聲。（圖／翻攝自微博）

張昊唯發文吐心聲。（圖／翻攝自微博）



