《慶餘年3》免換人！太子張昊唯洗清嫖娼汙名 法院認證：遭好友背叛造謠

在人氣夯劇《慶餘年》中飾演「太子」李承乾一角的男星張昊唯（本名張驍晗），2024年8月驚爆捲入「逃稅、涉黃」風波，消息一度重創其形象並衝上熱搜，導致他不得不全面暫停演藝工作。經過長達1年的法律鬥爭，近日該案迎來最終宣判，法院認定張昊唯的名譽權確實遭到嚴重侵害，而且是被從小一起長大的好友偽造證據在網路上散佈！

判決消息公開後，張昊唯在微博上表示：「官司勝訴了，冤屈洗清了，堅忍和堅持讓我給信任自己的同行、粉絲和朋友一個交代，如果能夠繼續出演《慶餘年3》，那將是我特別大的幸運，苦難終化浮雲，『餘年』向死而生。」

絕對沒有偷稅漏稅！張昊唯公開無犯罪證明

2024年8月，《慶餘年》中飾演太子李承乾的演員張昊唯被曝涉嫌「逃稅、涉黃」的消息衝上熱搜。張昊唯工作室在事發第一時間便嚴正聲明「絕對沒有任何偷稅漏稅行為」，並報警處理，隨後張昊唯本人也在社交帳號公開立案書、調解書及無犯罪紀錄證明，表示將用法律手段維護自己的權利。

而日前法院審理結果出爐，調查結果指出，這起震驚演藝圈的爆料，竟然是張昊唯身邊從小一起長大的朋友毛某某，因財務糾紛與他反目成仇，進而利用技術手段合成虛假的錄音與圖片，並提供給娛樂博主發布。法院最終判決毛某某必須公開道歉，並賠償張昊唯5萬元人民幣（約為新台幣22.4萬元）。

太子李承乾驚險保住！張昊唯沉冤得雪 慶餘年3拍攝計畫正式回歸

隨著官司真相大白，網路熱搜也隨即出現「慶餘年3不用換人了」的熱搜關鍵字。由於《慶餘年》系列角色刻畫深入人心，張昊唯飾演的太子李承乾更是關鍵人物，若因莫須有罪名被「封殺」或換角，勢必影響第三季的劇情完整性。影迷也紛紛留言支持，期待太子能在第三季中繼續帶來精湛演出。



