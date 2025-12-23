南部中心／洪明生、蘇晟維 屏東報導

每年的農曆11月1日，是東港東隆宮的溫王爺誕辰，可以說是地方大事，不但日前為大家報導過，有人準備了580台斤的烏魚子分送與大家結緣，也有民眾拍下，日前廟埕分撒平安糖的影像，被網友笑稱，堪稱是"台版的耶誕節"。

慶「溫王爺誕辰」廟埕撒平安糖 網笑稱：台版耶誕節

廟方替神明祝壽，現場灑放糖果，不少民眾等待領取。（圖／翻攝畫面）

大批民眾就在廟埕等待，就看到工作人員從紙箱中大把大把地，拿著祭祀過的糖果、餅乾，朝著四面八方撒了出去，有人拿出塑膠袋，也有人徒手，想要接下來，獲得王爺地平安保祐，東港東隆宮董事蔡財安表示，「我們如果在扮仙，因為都會有一些信眾，都會在旁邊參與在看熱鬧，所以我們就將我們，敬奉溫王爺的喜糖，扮好的時候就發給旁邊這些信眾，分享給他們。」

原來是東港東隆宮，每年溫王爺誕辰，在酬神過後，準備的糖果、糕點，都會直接現場分送給信徒，讓大家可以帶回去沾點喜氣，也保庇一家平安，23日一早，廟方發送米糕豆，也是來了不少信眾，想帶回家享用，東隆宮信眾說，「每年一到初一開始就會很熱鬧。」、「王爺生日很歡喜啊，要分給大家吃啊！吃平安的。」

日前為了替王爺祝壽，也有信眾提供580台斤烏魚子，與大家結緣。（圖／民視新聞）

不過廟方就說，溫王爺誕辰，堪稱是地方大事，像上週前任大總理也準備了重達580台斤的烏魚子，在廟埕擺攤與大家結緣，各界祝壽的心意，往往長達一整個月，也有網友笑稱這是"台版的聖誕節"，東港東隆宮董事蔡財安認為，「這些完全都是我們所有的信眾，發出他們的善心要來答謝溫王爺，所以在這段期間，隨時都還會有信眾。」與信眾結緣，也跟大家分享王爺誕辰的喜悅。

