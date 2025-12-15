慶70歲生日卻成最後旅程 英國婦泡澡染退伍軍人菌亡

經過近六年調查後確認，英國一名七十歲婦人在慶生旅行期間，因使用維護不當的熱水浴缸感染退伍軍人菌，最終併發肺炎不幸過世。家屬近日公開譴責相關單位未遵守適當健康安全程序，認為這是一場完全可預防的悲劇。

英國一名七十歲婦人在慶生旅行期間，因使用維護不當的熱水浴缸感染退伍軍人菌，最終併發肺炎不幸過世。（示意圖／Pixabay）

根據《每日郵報》報導，死者克魯克斯（Paulette Crookes）於2020年二月與十名親屬前往英國懷特島（Isle of Wight）塔普內爾農莊（Tapnell Farm）的出租度假屋，計劃慶祝七十歲生日。克魯克斯的女兒、五十一歲的沃恩（Nicola Vaughan）表示，母親抵達當晚就到浴缸泡熱水澡，花了不少時間。怎料，異常情況隔日便開始浮現。沃恩指出，熱水浴缸散發霉味，水質竟呈現混濁，而母親也開始感到身體不適，迫使全家提前結束行程返家。不到一個月後，克魯克斯被檢測出感染退伍軍人菌，病情迅速惡化，最終因併發肺炎病逝。

廣告 廣告

調查結果顯示，克魯克斯死於退伍軍人菌引發的肺炎，感染源確認為熱水浴缸。家屬表示，同行其他成員也陸續出現不適症狀，部分孫子女甚至出現皮疹、嘔吐與腹瀉，醫師事後告知這些症狀與維護不當的熱水浴缸有直接關聯。

塔普內爾農莊客房管理人員勞埃德（Joanna Lloyd）在庭審中表示，她在家屬入住期間每天都有檢測水質，且不記得曾發現任何問題。然而，家屬反駁管理員的說法，稱整趟旅程中從未見過有人實際檢查熱水浴缸水質。家屬也對當地環境衛生部門的調查與監管作為表達嚴正關切，希望透過公開發聲提醒外界正視管理不善的熱水浴缸所潛藏的風險，避免類似悲劇再次發生。

退伍軍人病，又名退伍軍人症，是由嗜肺性退伍軍人桿菌引發的非典型肺炎。 主要病徵包括發燒、咳嗽、呼吸困難、疲倦、頭痛、肌肉疼痛，也可能出現腹痛和腹瀉。病情嚴重時可出現神經系統病徵（如精神錯亂）和呼吸衰竭，並有可能引致死亡。傳播途徑包括，退伍軍人桿菌可存在於多種環境，尤其適合在溫水（攝氏 20至45 度）生長。它可存活在不同的水源環境，如水缸、冷熱水系統、冷卻水塔、按摩池、噴水池、加濕器和家居呼吸道醫療器材等。患者有機會因為吸入由人工製水系統釋出的受污染之水和霧氣而染病。在處理花園土壤、堆肥和培養土時亦有可能受感染。

延伸閱讀

雪梨海灘猶太節慶槍擊16死40傷 行凶父子1死1送醫

泰柬邊界衝突第2週！泰國當局宣布：首位平民身亡

澤倫斯基重大讓步！烏克蘭宣布放棄加入北約