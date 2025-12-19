「慶Baby」離開富邦悍將 統一獅選江少慶當補償人選

長相帥氣的江少慶，被球迷暱稱為「慶Baby」。（翻攝富邦悍將臉書）

統一獅主力捕手林岱安轉戰富邦悍將，由於江少慶不在富邦25人保護名單內，外傳統一獅將選他作為補償。今（19日）上午統一獅正式宣布，選擇324萬補償金及江少慶，作為補償方案。

統一獅球團說明，獅隊捕手林岱安行使自由球員權利轉戰富邦悍將，球團於上週五收到富邦悍將25人保護名單，關於自由球員補償方式，獅隊為強化球隊整體戰力，選擇挑選保護名單外選手一位及324萬補償金方案，上週五收到富邦悍將保護名單，教練團、球探部門也針對名單外選手進行各方面討論，未被保護名單中也有不少潛力選手。

廣告 廣告

經數次會議討論研議後，球團仍以強化投手戰力為主要目標，決議挑選江少慶為本次補償名單之選手。今日上午獅隊也向中華職棒大聯盟完成相關程序作業，接下來獅隊也將與江少慶經紀公司洽談後續加盟合約事宜，江少慶於明年1月正式投入獅隊春訓，備戰新球季。

另外，富邦悍將則以長文感謝江少慶付出。悍將球團表示，球團雖然不捨，仍衷心祝福少慶在新球隊一切健康順利。

江少慶擁有旅美經驗，2021年作為選秀狀元被富邦悍將選中，2022年先發22場投出120.2局、拿下5勝，不過2023年起他頻頻因傷所苦，總計在富邦4年半球季僅留下13勝22敗成績，局數僅有271.1局。

更多鏡週刊報導

中國CPB聯賽「盤子價」曝光！直逼中職3倍價 自家網友都卻步

第4節上演逆轉秀 尼克擊退馬刺奪NBA盃冠軍

日媒爆山本由伸參戰經典賽！ 道奇日籍三本柱獨缺佐佐木朗希原因曝光