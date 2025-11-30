慾女一夜激戰2男生雙胞胎！DNA結果曝「兄弟不同爸」 醫揭罕見異父超受精

巴西一名19歲女子一夜激戰2男產下雙胞胎，沒想到一驗DNA竟發現「兄弟不同爸」。示意圖／取自pixabay

巴西戈亞斯州米內魯斯（Mineiros）近日出現一起震撼醫學界的罕見案例，一名19歲女子誕下的雙胞胎男嬰，竟分別由兩名不同父親所受精。該現象在醫學上稱為「異父超受精」（Heteropaternal Superfecundation），全球正式紀錄的案例僅20起，堪稱百萬分之一的奇蹟，引發大眾熱議。

根據外媒報導，這名年輕媽媽原本只是為了確認孩子的父親身分，讓她所認定的生父做DNA檢測，卻意外發現只有其中一名雙胞胎與該男子匹配，讓她大為震驚。回想後她才想起，自己曾在同一天與另一名男子發生關係，於是再進行檢測，最終證實另一名男嬰的生父為該男子。

主治醫師法蘭柯（Dr. Tulio Jorge Franco）解釋，「當女性同時排出兩顆卵子，並分別被不同男性精子受精，就可能出現『異父雙胞胎』，兩名嬰兒擁有和母親相同的基因，但在不同胎盤中發育。」他表示，自己行醫以來首次遇到此情況，這是全球第20起有記錄的「異父超受精」，他並直呼「一輩子難見一次！」

目前這對雙胞胎已滿16個月，發育良好、健康無虞。據悉，其中一名父親已決定協助撫養兩個孩子，並完成戶籍登記。年輕媽媽坦言「他照顧他們，給予一切支持，我非常感激」，同時強調最在意的還是孩子們健康狀況。該案例也引發大眾討論，人類生殖過程遠比想像複雜，也充滿難以預測的奇蹟。



