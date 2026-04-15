《慾望城國》前進明新科大 當代傳奇劇場近距離震撼演出

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明新科大多媒體與遊戲發展系邀請「當代傳奇劇場」蒞校舉辦藝文講座，人文與設計學院院長趙子嘉（中）、多媒體系張齊軒副教授（右一）與劇團青年世代演員合影，深化藝文教育推廣。（圖／記者金祐妤翻攝）

(觀傳媒桃竹苗新聞)【記者金祐妤/新竹報導】新竹明新科大為豐富該校人文與設計學院同學、對藝文活動的認識與賞析，該校多媒體與遊戲發展系特別邀請成團四十週年的「當代傳奇劇場」走入課堂，分享創團代表作《慾望城國》的創作緣起，並介紹傳統京劇唱、唸、做、打的基本功。

「當代傳奇劇場」蒞校舉辦藝文講座，與人文與設計學院的多媒體系師生合影留念，讓同學們從不同角度認識東西方融合的表演藝術及跨文化劇場創作的多元可能。（圖／記者金祐妤翻攝）

人文與設計學院趙子嘉院長，以及大學主修戲劇的張齊軒副教授，全程陪同多媒體系同學與「當代傳奇劇場」演員交流，從傳統京劇融入西方經典文本、致力顛覆東西方舞台語彙既有框架的劇團創作特色，談到自幼練功、吊嗓的甘苦歷程，以及獲得國際藝文界高度肯定的成就感，現場掌聲與笑聲不斷，也讓同學們發現藝文講座原來也能如此生動有趣、吸睛圈粉。

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「當代傳奇劇場」青年演員朱柏澄於校內講座分享表演藝術歷程與跨域創作經驗，從傳統京劇延伸至當代表演形式之轉化，帶領學生認識藝術創新的多元可能。（圖／記者金祐妤翻攝）

為了宣傳即將於本週末在新竹演出的《慾望城國》，由青年世代演員親自蒞校分享創作與表演歷程，並於現場演繹毯子功、成天蹬三起三落、鷂子翻身等高難度身段，動作紮實、俐落矯健，讓同學宛如置身劇院之中，掌聲與驚呼聲此起彼落，期望透過近距離交流，讓同學得以深入認識表演背後的身體訓練，以及東西方藝術融合的劇場創作魅力，現場互動氣氛熱絡。

師承吳興國與魏海敏的青年世代演員朱柏澄（左）與黃若琳（右）於講座中展現京劇基本功與舞台表演身段，呈現唱、唸、做、打結合角色情感之藝術內涵。（圖／記者金祐妤翻攝）

《慾望城國》傳承版改編自莎士比亞《馬克白》，透過京劇表演身段與當代表演語彙的融合，呈現人性與慾望之間的張力，也讓莎士比亞經典作品展現嶄新詮釋。

此次於明新科大舉辦的藝文講座，由師承吳興國的興傳奇青年劇場團長朱柏澄，以及師承魏海敏的演員黃若琳共同分享，作為承接吳興國與魏海敏藝術脈絡的青年世代，兩人除展現紮實的表演基礎外，也分享在跨文化劇場中的學習、思考與轉化經驗，從舞台基本功訓練到角色情感詮釋，讓學生更貼近劇場創作的實際面貌。

明新科大人文與設計學院趙子嘉院長表示，這次的交流讓人非常感動！年輕演員承接『當代傳奇劇場』的精神，將京劇表演藝術與《馬克白》的人性深度結合，展現跨文化的生命力，並在校園中以最淺顯易懂的方式介紹給同學，這不只是傳承，更是文化在世代之間持續流動與再生的動人時刻。

張齊軒副教授表示，多媒體與遊戲發展系修習「導演學」及「表演藝術與創作」課程的同學們，透過此次「當代傳奇劇場」藝文講座交流，得以從不同角度認識東西方融合的表演藝術，驚豔跨文化劇場創作的多元可能，也讓同學對實際走進劇場觀賞演出，燃起更多的興趣與熱情。