《慾望城市》莎曼珊梅開4度！甜嫁「小14歲男友」相戀過程曝

金凱特羅與羅素湯瑪斯低調完婚。（圖／翻攝自金凱特羅X）





現年69歲的好萊塢女星金凱特羅（Kim Cattrall），因為演出《慾望城市》角色莎曼珊瓊斯（Samantha Jones）而廣為人知；昨（4）日她與相戀9年的55歲音訊工程師羅素湯瑪斯（Russell Thomas）於英國倫敦切爾西舊市政廳舉行婚禮，梅開4度。

根據《People》報導，金凱特羅與羅素湯瑪斯的婚禮僅邀請家人、親密好友12位賓客到場。兩人是在2016年於《BBC》相識，當時她受邀參加《Woman's Hour》節目，他們在那之後保持聯繫；金凱特羅曾分享：「他傳了私訊給我，非常現代化，而且一切都很順利！」

羅素湯瑪斯後來前往溫哥華找金凱特羅，她直誇：「他真的很勇敢，因為除了吃過幾頓飯之外，我們其實並不太了解彼此；但他還是來了，而且我們相處得非常愉快，從那之後我們就一直在一起！」兩人相處自在，她形容男方是活力十足、又有絕佳幽默感的人：「而且看起來也很順眼。」



