《慾望城市》Samantha又結婚了 梅開四度嫁小14歲工程師

【緯來新聞網】在知名影集《慾望城市》飾演Samantha的69歲女星金凱特蘿（Kim Cattrall）梅開四度，與交往9年的55歲工程師羅素湯瑪斯（Russell Thomas）結婚，並在倫敦舉行小型婚禮，僅邀請12位至親摯友見證。

這場小型婚禮低調且充滿溫馨，展現這對新人對真實與親密的重視。凱特蘿當日身穿由她長期造型夥伴派翠西亞·菲爾德（Patricia Field）打造的Dior訂製西裝，搭配康妮莉亞·詹姆斯（Cornelia James）手套及菲利普·崔西（Philip Treacy）特製帽子，展現典雅風格。湯瑪斯則選擇理查·詹姆斯（Richard James）量身訂製西裝。



兩人緣起於2016年英國廣播公司（BBC）節目《Womans Hour》，金受訪時認識了湯瑪斯。她曾在2018年接受《Glamour》雜誌訪問時透露，節目結束後兩人在X（前稱Twitter）上互相關注，之後湯瑪斯私訊她，「一切非常現代，也非常自然」。



不久後湯瑪斯勇敢飛往溫哥華探望凱特蘿，開啟他們的交往關係。她在2020年接受《PEOPLE》雜誌專訪時回憶：「當時我們其實不算熟，才共進幾次餐，但他還是來了。我們相處得很好，之後就一直在一起了！」她也笑說：「他有趣、風趣，還很養眼，我和他在一起很自在。」



多年間，兩人選擇遠離鎂光燈，珍惜彼此的陪伴。他們的關係建立在互相尊重與共同興趣之上，並持續成長深化。今年6月，金在接受《The Times》訪問時大方談到戀情，形容與湯瑪斯的關係是「一段非常愉快的旅程」，並稱讚對方是個「按照自己方式過生活的叛逆者，這正是我愛他的地方」。

