慾望巨蟒現身大巨蛋 蔡依林近距離繞場寵粉嗨翻

蔡依林登上高達3層樓、長達30公尺的「慾望巨蟒」坐騎，嗨唱〈美杜莎〉。（圖／凌時差提供）

天后蔡依林（Jolin）出道26年，首度站上台北大巨蛋舞台，今（30）日起一連3天舉辦《JOLIN 蔡依林 PLEASURE 世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026》，以震撼規格宣告華語流行樂全新里程碑。製作團隊豪砸新台幣9億元，打造前所未見的「愉悅宇宙」，結合36位異國舞者與巨型舞台機關，開場短短30分鐘便讓4萬名觀眾陷入瘋狂。

演唱會一開始即以史詩級VCR揭幕，蔡依林化身「天空花園裡的女孩」，站在天平兩端與祭司對望，面對完美樂園的質疑與內心掙扎，最終毅然躍下，墜入充滿未知與誘惑的世界。隨著神秘樂聲響起，慶典使者接連吹響號角，象徵慾望甦醒的巨型「慶典公牛」繞場出巡，氣勢磅礡。

象徵慾望甦醒的巨型「慶典公牛」繞場出巡，氣勢磅礡。（圖／凌時差提供）

正當全場以為蔡依林將乘坐公牛牽引的戰車登場時，她卻不按牌理出牌，無預警現身舞台，化身「慾望守護者」震撼亮相。音樂戛然而止後，她褪去華麗外袍，轉化為「大地精靈」，接連帶來〈SEVEN〉、〈紅衣女孩〉，氣場全開。

隨後，蔡依林登上高達3層樓、長達30公尺的「慾望巨蟒」坐騎，邊唱邊舞〈美杜莎〉，繞行大巨蛋一圈，近距離與歌迷互動，尖叫聲此起彼落。她接著直攻延伸舞台，演唱〈D.I.Y.〉、〈I’M NOT YOURS〉，電力全開，將現場氣氛推向最高點。

