慾火人妻劈2男！喊腿軟高潮好幾回 老公提告揭超露骨對話紀錄

高雄一名人妻劈腿2名小王，被老公抓包提告求償。示意圖,取自Unsplash



高雄一名人妻結婚多年，原本生活平凡幸福，老公卻發現她同時出軌外遇2男，互傳火辣露骨簡訊，像是「高潮好幾回」、「腳軟了」等等，於是將2名小王都告上法院，橋頭地院近日判決，小王一號應賠人夫30萬、二號賠20萬。

人夫解釋，結婚後與妻生活平淡和諧，但2023年他無意見發現妻子外遇。進一步了解，發現妻從2020年與小王一號開始交往，兩人見面偷情多，聊天時妻子語氣撒嬌，喊對方「歐巴」，調情說「我的腰及腿好酸痛，昨天溫床太激烈了嗎？」、「高潮好幾回」等等。

人夫還指控，他發現妻子還有小王二號，兩人2023年交往，曾在男方左營區的某一住處私會，透過通訊軟體對話紀錄，人夫親眼見著妻子對另一人互相說「愛你」，互動宛如一對熱戀情侶，妻子會說「明天晚上我在軍校路家睡，等你唷」、「你好強」、「我軟腳了」等等，讓他大受打擊。

人夫因不堪妻子外遇，進而提告兩名小王，他對一號求償60萬元精神撫慰金，對二號求償50萬。

橋頭地院日前審理，2名小王否認與人妻有不正當來往，大家謹守普通朋友界線。不過，經法官勘驗事證，不採信小王說法，分別判決小王一號賠30萬元、小王二號賠20萬元。可上訴。

