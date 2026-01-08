憂不在籍投票遭境外勢力干預 內政部挺「民主假」

內政部次長吳堂安。（王千豪攝）

在野推動「不在籍投票法草案」立法，民進黨立院黨團提出「強化民主投票促進法草案」反制，主張選舉、罷免及公投投票日及其前1日均放假1日。內政部次長吳堂安今（8）天表示，各種選舉如全面實施不在籍投票，境外敵對勢力及其他不法人士可能藉此擴大動員規模，干預選舉。至於民主假，吳堂安說，對選舉制度影響程度小，內政部予以尊重。

立法院內政委員會今舉行「強化民主投票促進法草案」公聽會，吳堂安報告時表示，不在籍投票如欲採行，以移轉投票作為實施方式較具共識，但依我國現行選舉制度，總統、副總統選舉票1種；立委選舉因採單一選舉區兩票制，計有區域73種選票，「山地原住民」及「平地原住民」2種選票以及政黨票1種，合計76種選舉票；而地方公職人員選舉選票則高達8000多種。

廣告 廣告

吳堂安指出，近年總統、副總統及立法委員選舉均係同日舉行投票，而地方各項公職人員選舉亦是同日舉行投票，如適用範圍如擴大實施至各項選舉、罷免或公民投票，以地方公職選舉而言，將涉及多達8000餘種選舉票之移轉，選務作業高度複雜，且可能衍生選舉人如過度集中在特定縣市投票所，而衝擊選務執行量能，以及延遲選舉開票時間等問題。

他也擔憂，各種選舉如全面實施不在籍投票，尚可能造成單一投票所均有少數其他選舉區之移轉選票，將致使各該移轉投票選舉人之投票秘密無法維護，境外敵對勢力及其他不法人士亦可能藉此擴大動員規模，操控特定對象均申請移轉至特定地區之投票所投票，掌握渠等投票結果，以遂其干預選舉或賄選之目的，將對於選舉公平性造成危害。

至於民進黨團提出的「民主假」，吳堂安說，民進黨團所提「強化民主投票促進法草案」是肯認現行投票制度由選民本人親自至投票所投票，公開透明的開票唱票程序，奠定我國民主制度之公正性與公信力，在不變更現行投票制度之前提下，明定投票日及前1日均應放假1日，強化投票便利措施，保障弱勢群體與外地工作、就學人口之投票權益，並要求各級政府機關及事業單位應採取必要措施，鼓勵返鄉投票，且不得干預投票。

吳堂安表示，基於該草案並未變更現行投票方式，對選舉制度影響程度小，如社會各界對於保障公民參政與社會成本間之衡平取得充分共識，內政部予以尊重。

【看原文連結】