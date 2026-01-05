憂中國有樣學樣？專家：美攻擊委國並未加速攻台風險

路透社4日報導，分析人士認為，美國攻擊委內瑞拉將助長中國強化對台灣與南海部份地區的領土聲索，但不會加速任何對台灣的可能入侵。

他們表示，中國國家主席習近平對台灣問題的考量與時間表，和拉丁美洲情勢是兩回事，更多是受到中國國內局勢影響，而非美國的行動。

儘管如此，分析人士指出，美國總統川普(Donald Trump)3日發動大膽攻擊、俘虜委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)，給了中國一個意想不到的機會，北京可能在短期內藉機擴大分貝批評華盛頓，並提升自己在國際舞台的地位。

更進一步來說，北京可能會利用川普此舉來捍衛它在包括台灣、西藏、以及東海與南海島嶼在內的領土問題上對抗美國的立場。

廉價彈藥助中國反擊

總部位於布魯塞爾的非政府組織「國際危機組織」(International Crisis Group)分析師楊晧暐(William Yang)表示，華盛頓一貫且長期的論點總說中國的行動違反國際法，但如今美方自己正在破壞國際法。「這確實為中國未來反擊美國創造了很多機會和廉價彈藥。」

中國聲稱民主治理的台灣是其一部份，台灣當局否認這種說法。北京並聲稱擁有幾乎整個南海的主權，這個立場使它和幾個同樣聲稱對這條重要貿易航線部分海域擁有主權的東南亞國家意見分歧。

北京譴責川普攻擊委內瑞拉違反了國際法，並威脅到拉丁美洲的和平與安全，要求美國釋放目前被關押在紐約等待審判的馬杜洛夫婦。

根據馬杜洛的Instagram照片，他在被俘之前數小時，才剛在卡拉卡斯(Caracas)和一個中國高層代表團會面。

中國外交部尚未回覆路透社對這個代表團行蹤置評的請求。據指出，代表團成員包括中國負責拉丁美洲和加勒比海事務的特別代表邱小琪。

中國官媒新華社4日稱美國的攻擊是「赤裸裸的霸權行徑」，表示「美國的入侵行為讓所有人越來越看清一個事實：美國口中所謂『基於規則的國際秩序』，實際只是基於美國利益的掠奪秩序」。

中國不是美國 台灣也不是委內瑞拉

台灣特別面臨來自北京與日俱增的壓力。中國上週發動了至今最大規模的軍演，展現北京在衝突中切斷台灣與外部支援的能力。

但分析人士表示，他們並不預期中國會利用委內瑞拉局勢，在短期內把對台灣施壓升級為攻擊。

北京中國人民大學國際關係教授時殷弘(Shi Yinhong)說，拿下台灣取決於中國正在發展但仍然不足的能力，而非川普在遙遠大陸上所做的事。

智庫亞洲協會(Asia Society)中國政治研究員牛犇(Neil Thomas)認為，中國將台灣視為內政，因此不太可能仿效美國對委內瑞拉的行動，作為任何跨海峽軍事打擊的先例。

他表示，北京會希望與華盛頓形成鮮明對比，來宣揚他們所聲稱的和平、發展和道德領導力。「習近平關心中國更勝委內瑞拉。他會希望這件事變成美國的一個泥沼」。

不過，部份觀察人士認為，這種情勢仍加劇了台灣的風險，可能形成壓力迫使台北尋求川普政府的更多支持。

在中國社群媒體微博上，4日關於美國攻擊委內瑞拉的討論度很高，不少微博用戶表示北京應該向川普借鏡。

民進黨立委王定宇則駁斥中國可能倣效美國的作法來攻擊台灣的說法。他在臉書中說，「中國對台灣從不缺惡意，真正缺的是可行能力。中國不是美國，台灣更非委瑞內拉，若真辦得到，中國早已動手」。

台灣大學政治學教授南樂(Lev Nachman)表示，他認為川普此舉可能有助於習近平在未來為針對台灣的行動提供更多理由。(編輯：鍾錦隆)