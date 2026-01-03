憂中國相關疑慮 川普禁HieFo收購Emcore資產

美國總統川普(Donald Trump)2日以關切國家安全、以及和中國相關的疑慮為由，阻止美國光子技術公司HieFo Corp，以300萬美元收購位於紐澤西州的航太與國防專業公司Emcore資產。

根據白宮公布的一項命令，川普表示，HieFo「受到一名中華人民共和國(People's Republic of China)公民所控制」，而且這公司在2024年收購Emcore業務，讓總統認為它可能「採取威脅損害美國國安的行動」。

這項命令中並未提到這名個人的身分、或引發川普關切的細節。

川普宣布這項交易已被禁止，命令HieFo在180天內「處分對Emcore資產的所有權益和權利，不論這些資產位於何處」。

美國財政部在川普發布命令後發表聲明指出，美國外來投資審查委員會(Committee on Foreign Investment in the United States,CFIUS)在調查這項交易時確定了一項國安風險。但聲明中並未對風險作出具體說明。

Emcore表示，HieFo是以292萬美元收購他們的晶片業務和磷化銦(indium-phosphide)晶圓業務。

HieFo當時表示，公司是由Emcore前工程副總裁張根造(Genzao Zhang，音譯)、以及摩爾(Harry Moore)共同創立。摩爾的領英(LinkedIn)介紹中說他曾是Emcore資深銷售總監。