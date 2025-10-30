憂中國跨境鎮壓台人 林佳龍：已要求外館加強防範

民進黨立委沈伯洋表示，「其實有蠻多國家在中國的要求之下去引渡，不一定是政治犯，大家不要忘記喔，他們甚至連檢察官跟法官都可以進入到他們懲戒的範圍。那他們對於一般人民會不會這樣做？所以這個危險並不是發生在我身上而已，這個危險其實會發生在每一個台灣人身上。」

強調自己恐怕不會是唯一，民進黨立委沈伯洋遭中國重慶公安局發布通報立案調查，指控他涉嫌分裂國家。

遭中國公安立案調查「分裂國家」 沈伯洋：台灣人沒在怕

根據外交部報告指出，中國目前已經與俄羅斯等超過60個國家，簽訂刑事司法互助條約，並與60多國完成引渡條約簽署，恐怕都成為中共施壓他國，要求引渡台灣人或外國公民的工具。

民進黨立委羅美玲關切，「換言之就是說像王委員或者是說沈伯洋委員，他們也是能到友好國家去，未來會是這樣的走向嗎？」

外交部長林佳龍回應，「這種威脅是引起全世界，大家都認為是一個威權擴張。至於說缺席審判啦，或者所謂的不受追訴時效的限制，其實這是20年來他們逐步在鋪陳。我們不斷在宣導，然後也跟友好國家不斷針對這個東西交流。」

外交部表示，已多次通電各駐外館處，加強防範與因應中國跨境鎮壓或長臂管轄的可能性，並視情況調整旅遊警示。而正逢川習會敏感時刻，美國總統川普（Donald Trump）會前一句「台灣就是台灣」，林佳龍也強調對台美關係深具信心。

林佳龍表示，「台灣跟美國的關係是建立在台灣關係法、六項保證，以及非常密切的，包括安全、經貿、科技、文化各方面交流與合作，所以我們對台美關係有信心。」

林佳龍強調，台美密切的溝通管道，也表示不只川習會，同時會注意APEC包括各國重要的首長會議的發展。