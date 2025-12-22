憂中國軍事威脅 民調：5成4不樂見在野檔下1.25兆國防預算

民進黨立委在程序委員會抗議藍白擋政院版財劃法修正案及1.25兆國防特別預算。 圖：林朝億/攝（資料照片）

[Newtalk新聞] 對於1.25兆國防特別預算審查在野黨被擋下，台灣民意基金會今（22）日公布民調顯示，3成樂見，5成4不樂見。不樂見者比樂見者多 23.5 個百分點。

台灣民意基金會今日上午公布「國人對1.25 兆國防特別預算遭立院擱置的反應」，這是該會十二月即時民調之 4。

民調詢問，「為因應中國對台軍事威脅，並回應美國期待，賴政府11 月27 日提出未來八年將投入1.25 兆特別預算以強化國防。但這項法案最近在立法院被在野黨兩度封殺（暫緩列案）。 您是否樂見這樣的結果？ 」

結果發現：16%非常樂見，14.2%還算樂見，26.9%不太樂見，26.8%一點也不樂見，10.5%沒意見，5.6%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上的台灣人，三成樂見 1.25 兆國防特別預算遭立院暫緩列案，五成四不樂見。不樂見者比樂見者多 23.5 個百分點。

這項發現傳達一個清楚的訊息，那就是， 明顯過半數國人憂心中國軍事威脅和美國對台期待落空，不樂見八年1.25兆國防特別預算計畫未經國會討論即破局。

進一步分析，至少有以下四點值得注意：

首先，從年齡層看，不分老少，每一個年齡群組都呈現過半數或多數不樂見1.25兆國防特別預算遭立院兩度暫緩列案。具體地講，20-24 歲，兩成六樂見，五成九不樂見；25-34 歲，三成七樂見，四成九不樂見；35-44 歲，三成五樂見，五成不樂見；45-54 歲，三成二樂見，五成四不樂見；55-64 歲，三成二樂見，五成五不樂見；65 歲及以上，二成樂見，五成七不樂見。

第二，從教育背景看，每一種教育類別都呈現一面倒不樂見 1.25 兆國防特別預算遭立院兩度暫緩列案。具體地講，大學及以上教育程度者，三成四樂見，五成四不樂見；專科教育程度者，三成九樂見，五成三不樂見；高中/高職教育程度者，三成二樂見，五成三不樂見；初中/國中教育程度者，二成樂見，五成八不樂見；小學及以下教育程度者，一成四樂見，五成不樂見。

第三，從省籍族群角度看，河洛人，二成八樂見 1.25 兆國防特別預算遭立院兩度暫緩列案，五成五不樂見；客家人，三成三樂見，五成一不樂見；外省族群，四成三樂見，四成八不樂見。

第四，從政黨支持傾向看，民進黨支持者，5.6%樂見，八成七不樂見；國民黨支持者，五成二樂見，三成三不樂見；民眾黨支持者，五成九樂見，二成九不樂見；中性選民，三成二樂見，三成三不樂見。由此可見，即便是在野兩黨支持者，對八年1.25兆國防特別預算遭立院暫緩列案一事，看法略顯分歧，各自都有三成上下不樂見的狀況。

這次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是 2025 年 12 月 15-17 日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話 70%，手機 30%。有效樣本 1077 人，市話 752 人，手機 325人；抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 2.99 個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是台灣民意教育基金會。

