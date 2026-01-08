憂中央救災財源遭掏空 黃偉哲痛批藍白版財劃法危及國安 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台南報導

新版《財政收支劃分法》正式上路後，各縣市財力級次出現明顯洗牌。台南市長黃偉哲 今（8）日強調，立法院藍白兩黨非理性強行通過新版財劃法，完全無視區域平衡，造成「北富南窮」的極度不公平，導致各縣市財力級次重新洗牌。

黃偉哲直言，南投、雲林、嘉義市及台東等縣市，與其狂轟中央，不如將矛頭指向推動惡法的藍白立委。他指出，新版財劃法不僅讓財政條件原本就優渥的縣市能大幅增加支出，甚至出現大灑幣現象，更將使中央政府在面對極端氣候與重大天然災害時「無糧可救」，嚴重威脅國家整體安全。

黃偉哲以實際數字說明，依新版財劃法分配，台北市可獲得416億元，台南市僅有163億元。他說，台北市因此得以推動「生生喝鮮奶」以及「公私立國中小營養午餐全面免費且不排富」等政策，相關經費約22億元，其中營養午餐全面免費需20多億元，「生生鮮奶」則約1.84億元，另端午節與重陽敬老金也支出9,000多萬元。

黃偉哲表示，「台北喊營養午餐全面免費，中南部縣市卻在煩惱修路的錢從哪來」，新版財劃法宛如「朱門酒肉臭，路有凍死骨」的寫照。

黃偉哲也指出，在新版財劃法架構下，新竹縣市、桃園、基隆，甚至台中等地，陸續出現加碼普發現金1萬至5萬元不等的提案，不僅突顯資源分配失衡，更讓台灣面臨「同島不同命」的不公不義。

針對中央財政影響，黃偉哲表示，藍白版財劃法要求中央釋出數千億元給地方，導致中央財源大幅流失，原本可作為統籌調度的補助與救災經費被分配殆盡。

黃偉哲表示，一旦發生重大天然災害，中央恐將陷入沒有預算可即時補助地方的困境，「那些原本拿錢多的縣市，一遇到災害，一樣還是會回頭跟中央討經費」，新版財劃法形同拿災民生命與財產安全開玩笑。

對於台南財力級次遭調降一事，黃偉哲強調，這並非台南財政惡化，而是中央為緩解新版財劃法不公所進行的重新計算。他也回應網路上刻意帶風向、指控台南財政不佳才被降級的說法，指出台南市財政紀律良好，過去7年已累計減債超過205億元。最後他說，由於新版財劃法分配失衡，中央才透過調降台南財力級次，讓台南在重大建設上能降低地方配合款負擔，並爭取更多中央補助資源。

