憂亞太情勢出現「聯動效應」 陳冠廷：台日韓情報互換腳步需加快 3

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

近期中國與俄羅斯分別在日本海、東海、朝鮮半島周邊進行一系列軍事行動，包括軍機挑釁、海上編隊演訓以及對鄰國空海域施壓，引發區域國家高度警戒。對此，民進黨立法委員陳冠廷今（11）日指出，這些並非孤立事件，而是中俄在東北亞同步升高軍事存在的節奏性操作，背後可能形成區域安全的「聯動效應」；台灣必須提高警覺，因為今日在日本海發生的壓力，明天可能就在台灣周邊出現回聲。

陳冠廷表示，台海、東海、日本海與朝鮮半島的局勢早已緊密連動，任何局部升高，都可能引發整體區域的戰略震盪。在此情況下，台灣與美日韓共享的不是同盟義務，而是維持區域穩定的共同利益。

「在中俄同步增加軍事操作的背景下，台灣除了強化自身防衛能力，更應與日韓保持更緊密的安全對話。」陳冠廷強調，其中最關鍵的是，台灣、日本、韓國之間的情報互換、海空域狀況認知（situational awareness），腳步必須加快、節奏必須一致，不能落後於威脅的變化速度。

陳冠廷指出，目前亞太的安全挑戰已是跨區域、跨領域的，「單一國家已不可能憑一己之力掌握所有動態」。因此，台日韓加速建立更順暢、更即時的資訊共享架構，是防止誤判、降低風險的重要基礎。

陳冠廷呼籲行政部門，必須持續強化跨部會協調，並在區域情勢快速變動時保持精準判斷，以確保國家安全。

照片來源：翻攝自陳冠廷臉書

