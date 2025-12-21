憂伊朗年產3千枚飛彈 納坦雅胡擬晤川普再提動武選項

2025年9月29日，美國總統川普與以色列總理納坦雅胡在白宮會晤。路透社



以色列總理納坦雅胡預計將於本月稍晚會見美國總統川普，美國媒體週六（12/20）透露，以色列官員對伊朗擴大彈道飛彈的生產規模日益擔憂，將準備向川普簡報再次攻擊伊朗的軍事計畫。

川普（Donald Trump）與納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）預計本月稍晚將在美國佛州的海湖莊園會晤，儘管以色列官方已宣布，雙方將於29日舉行會晤，但川普18日告訴媒體：「我們尚未正式安排，但他希望與我會面。」

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）引述知情人士稱，納坦雅胡將向川普陳述，伊朗擴張彈道飛彈的計畫，不僅對以色列構成威脅，更危及整個地區乃至美國的利益，可能需要對此迅速採取行動。

知情人士稱，納坦雅胡預計將向川普提出多種選項，供美國參與或協助任何新的軍事行動。

知情人士指出，以色列官員同時憂心伊朗正在重建今年6月遭美軍轟炸的核濃縮設施，但補充說，伊朗重建彈道飛彈生產基地及修復受損防空系統的行動，才是更迫切的威脅。若放任不管，伊朗的彈道飛彈年產量可能攀升至3000枚。

對此，白宮發言人凱利（Anna Kelly）發聲明表示，國際原子能總署（IAEA）與伊朗政府均證實，美軍的「午夜之槌」（Midnight Hammer）行動已徹底摧毀伊朗的核能力，若伊朗企圖研發核武，該設施將在其尚未接近目標前即遭攻擊並徹底殲滅。

美軍6月對伊朗發動代號為「午夜之槌」的空襲行動，動員逾百架戰機、潛艇及7架B-2轟炸機，川普宣稱已「徹底摧毀」伊朗核濃縮設施，但初步評估顯示，其實際破壞程度可能不如川普所言。

川普上週暗示，美國可能重啟與伊朗的談判，同時警告德黑蘭勿試圖重啟彈道飛彈或核計劃。他說，伊朗「可以嘗試」重建彈道飛彈計劃，但「如果他們真想在沒有協議的情況下捲土重來，我們也會讓該行動胎死腹中」。

