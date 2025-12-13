憂停砍公教年金衝擊政府財政 時代力量籲藍停止政策買票

立法院三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案。（圖／周志龍攝）

立法院昨（12）日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案，確定自113年起停止逐年調降公教人員月退休金，等同正式停砍年金。對此，時代力量批評，國民黨此舉形同讓年金改革大開倒車，不僅可能擴大近7000億元的財務黑洞，也將犧牲國家財政穩定與世代公平，呼籲應回頭建立能保障全民的基礎年金制度。

回顧公教年金改革，自2018年7月上路後，退休所得替代率原規劃在10年內每年調降1.5%，但此次修法則直接停止調降。總統賴清德引述銓敘部試算資料指出，若依在野黨版本修法，退撫基金恐將提早3至4年破產，政府為維持基金運作，勢必再額外撥補數千億元，進一步擴大財政缺口。

時代力量批評，國民黨憑藉立法院人數優勢，強勢三讀通過軍公教退休金修法，不僅是「停止年金改革」，更形同讓制度「大開倒車」。原本年改規劃以10年時間逐步調降所得替代率15%，目前已調降至9%，但此次修法卻直接將制度「倒轉兩年」，使所得替代率回到2023年的水準，等於實質替退休人員加碼約3%的退休金，堪稱一場荒謬的「時光旅行」。

時代力量批評停砍公教年金形同讓政策「開倒車」，恐加重政府財政負擔並犧牲世代公平。（圖／周志龍攝）

時代力量同樣以銓敘部資料指出，僅是停止改革，國庫就須額外撥補近7000億元公帑，如今進一步倒退，財務黑洞勢必持續擴大，並質疑，這筆龐大資源是否沒有更迫切的用途？目前全台仍有超過240萬名高齡者，僅能領取低於最低生活費的國民年金或老農津貼，另有上千萬名勞工面臨勞保破產風險，老年生活岌岌可危。

時代力量強調，相較之下，年改後公教人員仍享有平均約3.8萬元的樓地板保障，實際平均給付甚至超過5萬元，國民黨此舉等同為選票犧牲國家財政與未來世代。時代力量呼籲，真正應優先建立的是能保障所有人的「基礎年金」制度，並要求國會停止以政策買票、全面檢視年金制度，避免這輛失控的列車繼續拖著國家衝向懸崖。

