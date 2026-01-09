憂免費營養午餐造成排擠 侯友宜：會做出對孩子最好的選擇

國中小學生免費營養午餐政策引發熱議，新北市長侯友宜9日受訪指出，「我知道有很多困難，但一定會做出對孩子們最好的選擇。」（高鈞麟攝）

國中小學生免費營養午餐政策引發熱議，新北市長侯友宜9日受訪指出，新北已實施多年弱勢學生營養午餐免費，若全面免費，預估將編列46億元，相當於整年的特教經費，勢必排擠其他教育預算，因此必須仔細盤整與規畫，「我知道有很多困難，但一定會做出對孩子們最好的選擇。」

侯友宜表示，新北市編列13.5億元對弱勢家庭學生營養午餐免費，已經實施非常多年，至於營養午餐全面免費，預估需編列46億元，等於吃掉1年的特教經費，也與校舍改建、硬體建設經費相差無幾，尤其占了業務費是到四分之一。而且46億元經費會逐年增長，面對這種狀況，一定相對會排擠到其他教育預算，所以必須要做好盤整及詳細規畫。

侯友宜指出，免費營養午餐可減輕家長負擔，其實對學生來說，希望能夠有多元的選擇，讓他們能吃得健康、吃得更好。新北市在營養午餐政策會做好適時的調整，「我知道有很多困難，但一定會做出對孩子們最好的選擇。」

侯友宜說，面對財源的問題，統籌分配稅款雖有增加，相對的中央也刪減一般補助款，更期待是在免費營養午餐部分，中央地方能有統一規畫，新北市也會做好配套的措施。

