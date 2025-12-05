憂兒結紮「被去勢」婆媳鬧心結 醫師解惑化家庭危機

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】37 歲的阿雄和太太對育有兩女，夫妻倆原本只是單純為了家庭運作規劃，討論結紮的可能性，但這私下討論的「家務事」不小心被婆婆聽見，擔憂兒子「被去勢」後雄風不再，一度對媳婦感到不諒解。多虧了亞洲大學附屬醫院泌尿科主任級醫師蕭子玄出面向長輩清楚解釋，醫學上的「結紮」並非「去勢」，才化解誤會。阿雄也在取得家人理解與同意後，順利接受微創結紮手術，終結「鬧出人命」的恐慌。

憂兒「雄風不再」婆媳鬧翻 醫師出面消弭結紮誤解

亞洲大學附屬醫院泌尿科主任級醫師蕭子玄指出，其實這對夫妻本來就有結紮的打算，直到最近因太太月經遲來，讓他們一度驚嚇，以為要當「三寶爸媽」，還好最後只是虛驚一場，卻讓他們更堅定「綁起來」避孕的決心。但夫妻在討論過程中，不小心被觀念保守的父母發現，心疼兒子的婆婆，還為此對媳婦頗為不諒解，擔心兒子被「去勢」，家庭關係一度緊張。

廣告 廣告

後來婆婆陪同患有攝護腺肥大的公公至泌尿科就醫時。婆婆無意間向蕭子玄醫師抱怨，媳婦觀念太「新潮」，逼自己的兒子去「結紮」。蕭子玄醫師發現長輩對男性結紮的認知有誤解，立即解釋：「男性結紮只是將輸精管截斷，阻止精蟲排出體外，但睪丸功能完全不受影響，依然會正常製造雄性荷爾蒙，性能力也不會受到影響。」

30分鐘局部麻醉即完成微創結紮 助家庭和睦與避孕

蕭子玄醫師並提醒長輩，現在年輕人經濟負擔沉重，若因錯誤認知有了第三胎，恐對生活品質造成長期影響。而在經過醫師專業且溫和的背書後，婆婆這才放下成見，阿雄也在家人的理解下，順利接受蕭子玄醫師執行的微創結紮手術。手術以特殊器械在陰囊上製造極小開口，拉出輸精管進行結紮，全程約30分鐘，傷口小、疼痛輕、僅需局部麻醉即可。

結紮非當天見效！3個月後驗精蟲確認「空包彈」才算數

蕭子玄醫師指出，男性結紮後，並非手術當天就能完全避孕，輸精管內仍可能殘留精蟲，需於術後三個月回診進行精液檢查，確認成為俗稱「空包彈」後，才算達到避孕效果。他並提醒，結紮術後幾天內，要避免劇烈運動、提重物，如有輕微悶痛可以冰敷緩解；若出現持續疼痛或感染徵兆，則須立即回診。

蕭子玄醫師強調，男性結紮不是削弱男性象徵，而是家庭共同面對生活壓力時，一種安全而成熟的選擇。他鼓勵夫妻應信任專業評估，打破傳統疑慮，為家庭做出最好的規劃。

【延伸閱讀】

男性結紮怎麼做？會影響性功能嗎？ 【懶人包】一次看

「精索靜脈曲張」無聲無息卻影響好孕力！顯微結紮提升做人成功率



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=66930

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw