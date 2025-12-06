憂入監母沒人顧 前男友兩度闖店 潑灑汽油、噴滅火器

蔡男將服刑憂母沒人顧，找前女友討生活費，不滿被拒絕砸店。（圖／TVBS）

新北市三重一間理髮廳連續遭到暴力滋擾，一名40歲蔡姓男子因不滿前女友家拒絕支付其母親生活費，竟兩度闖入店內鬧事。男子不僅噴灑滅火器、使用鐵撬砸毀店內設施，甚至潑灑汽油，嚴重危害公共安全。事件發生時正值學生下課時間，許多學生目睹這驚險一幕。警方調查發現，該男子因案即將服刑，擔心母親無人照顧而做出過激行為。

理髮廳內部慘不忍睹，多面鏡子被打碎，玻璃碎片散落一地，家具也遭到嚴重毀損。根據現場民眾表示，嫌犯第一次來店內並未造成太大破壞，但第二次再度光顧時，竟用滅火器噴灑店內，牆壁和門都被噴得一塌糊塗。另一位民眾描述，自己剛離開一下子，回來時發現店內玻璃已全部被打破，而警方從嫌犯身上帶走了一根長鐵撬。警方調查顯示，蔡姓嫌犯與理髮廳店長的妹妹曾有過一段感情，但因即將入獄服刑，擔心母親無人照顧，便要求前女友家提供其母親生活費用。遭到拒絕後，他情緒失控，騎著腳踏車來到現場，不僅潑灑汽油，還使用滅火器和鐵撬破壞店家設施。

當天，嫌犯在同一天內兩度騷擾店家，第一次離開後又帶著鐵撬返回現場，此時警方趕到將其逮捕。逮捕過程中，白衣男子情緒激動，說話不清，不斷掙扎咆哮，警方只能先將他帶回派出所管束。蔡姓嫌犯因擔心服刑期間母親無人照顧，卻選擇以暴力方式解決問題，不僅未能達到目的，反而因毀損、恐嚇和公共危險等罪名被送辦，可能面臨更長的刑期。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

