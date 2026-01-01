憂兩岸開戰！遠見民調：63.9%不願上戰場

▲遠見民調稱5成民眾憂兩岸5年內開戰，圖為共軍火箭軍飛彈。（圖／中國軍網）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德去年11月指出，中國在2027年將具備武統台灣的能力，上月29至31日共軍更在台海周邊舉行圍台軍演。根據《遠見》最新民調，有5成國人認為兩岸未來5年內可能發生戰爭，但同時也有6成3的人不願自身或家人上戰場。

中國解放軍上月29日宣布對台「正義使命2025」軍演，中共解放軍東部戰區發言人李熹昨日傍晚6時宣布，共軍東部戰區組織的「正義使命-2025」演習已「圓滿完成各項任務

《遠見》昨（31）日發布民調，其中在問題「請問你認為未來5年內，兩岸可不可能發生戰爭？」中，50.3%民眾認為有可能（20.2%很有可能、30.1%有點可能），40.7%認為不可能（完全不可能9.9%、不太可能30.8%）。若從政黨傾向來看，泛藍、泛綠、民眾黨均有過半支持者認為可能發生戰爭，其中以民眾黨支持者最高（59.7%）；泛綠45.5%支持者認為不可能的發生戰爭。

當再問到「願不願意讓自己或家人上戰場？」63.9%受訪民眾不願意，其中近半（45.9%）很不願意，大幅領先願意（25%）的比率。政黨傾向來看，以民眾黨支持者有91%不願意最高，接著是泛藍的86.9%，泛綠僅32%不願意，；而願意的部分，以泛綠的61.3%最高，泛藍、民眾黨支持者僅有10.8%、7.5％願意。

針對「加強軍備與維持兩岸關係孰輕孰重？」53.9%受訪者認為「政府應該努力維持兩岸關係良好，就不需要花那麼多錢買國防武器，可把錢省下來做國家建設」，僅21.8%認為「兩岸關係緊張，所以我們需要買更多國防武器保衛我國」。都同意上述兩個說法的民眾有13.2%，都不同意為4.2%。整體而言，過半民眾仍認為政府應優先維持兩岸友好。

《遠見》民調引述兩岸政策協會研究員吳瑟致分析，多數民眾認為兩岸5年內會發生戰爭，反應台灣社會對於兩岸戰爭有一定危機意識，但有超過6成民眾不願意自己和家人上戰場，則受其主觀及客觀上認知，一來人們本於對戰爭恐懼、二來則是受部分「疑美論」及「兩岸戰力差距」輿論影響，不願自己或家人上戰場。

2026遠見民心動向調查（網路版）調查地區：台灣地區22縣市；調查對象：20歲以上民眾；調查期間：2026年12月8日至16日；調查方式：網路問卷自行填答；樣本規模：完訪1069份。

