憂共軍斬首 國防部：做最好準備

國防部副部長徐斯儉說，台灣要強化應對突發狀況的能力，國防部對各種狀況有相關準備。圖為國軍雲豹裝甲車。（本報資料照片）

美軍近日在委內瑞拉發動突襲，抓捕委國總統馬杜洛夫婦，外界關注大陸若複製類似斬首行動對待台灣如何因應？國防部副部長徐斯儉說，台灣要強化應對突發狀況的能力，國防部對各種狀況有相關準備。

徐斯儉5日到立院財政委員會備詢，美國突襲委國成為立委質詢議題。藍委賴士葆指出，美國去委國抓捕馬杜洛，政府的態度是什麼？徐說，初步與台灣的利益並無直接關係，若有相關，台灣要強化突發狀況的準備。

賴士葆說，美國為了自身的石油利益，就安一個罪名去委國抓人，這是不是種侵略、是不是應該譴責？這是美國的唐羅主義興起，認為「美洲是美洲人的美洲」，大陸若以同樣的態度對付台灣，認為台海、台灣是中國人的事情，他們自己處理，可以來台抓人、進行斬首行動，國防部準備好了沒？

廣告 廣告

徐斯儉說，根據突發狀況的相關規則，國防部有相關的準備，但準備隨時要精進、做最好的準備。賴進一步詢問「有沒有信心？」徐回應，要做最好的準備，希望立院盡速審查國防部預算。賴示警，國防部與國安單位應謹慎觀察對岸動向。

藍委王鴻薇昨指出，美國對委國的行動起初以毒品問題為由，後續卻公開宣稱「接管局勢」，甚至不再掩飾介入當地石油投資，顯示真正目的在掌握委國石油資源。

她說，已有美國學者提醒，相關行動是否可能啟示中共，尤其大陸就在台灣周邊，台灣更應提高警覺，沒有人希望類似情況發生在台灣，但相關風險不能忽視。

綠委沈伯洋則認為，獨裁國家要進攻任何民主國家，不需要任何理由，台灣本身的存在對中國就是挑釁，與美國的所作所為一點關係都沒有，中國本來就不遵守《國際法》，且台灣和委內瑞拉的狀況完全不能類比，中國對台灣是要併吞、侵略及血洗，按共軍的說法叫做「留島不留人」。