憂勞保撥補縮減 勞團籲課徵富人稅確保穩定挹注

政府撥補勞保基金相關修法日前通過立法院初審，但外界關注政府今年稅收恐出現近5年來首次短徵，加上《財政收支劃分法》修法爭議、國防預算持續拉高，未來撥補力道能否維持仍存變數。因此，勞工團體呼籲應課徵「富人稅」，為勞保基金建立更穩定、長期的挹注來源。

全國產業總工會理事長戴國榮受訪時指出，當政府財政出現赤字時，往往排擠其他社會支出，勞保撥補可能首當其衝。他強調，勞團長期主張應針對「非勞動所得」課徵富人稅，包括土地交易所得、土地增值稅、房屋交易所得及資本利得等。這類所得並非勞動對價，而是透過資本投資、土地增值「錢滾錢」而來，與一般受薪階級不同，適度加以課稅有其正當性。

戴國榮也指出，相關討論並非首次提出，在過去的政策辯論中，國內有不少企業家其實並不反對。他說：『(原音)我倒是覺得我們去把它聚焦到富人稅，富人稅它很多定義，你的年收可能都是幾億的，那個才叫富人、有錢人，聚焦到少數的有錢人身上去課稅的話，他們是不會痛的，他們無感。還有目前現在很多的上市櫃公司的高階主管每年的股息收入可能動輒上千萬或上億，對這些人來課徵富人稅的話，事實上對他們來講是不會有任何影響。』

他也建議政府可比照挪威模式，將富人稅或其他新增稅收納入「主權基金」或「養老基金」，作為勞保基金不足時的專款撥補來源，以確保每年都能夠足額挹注，降低制度風險。

戴國榮也直言，台灣整體稅收占比相較歐美福利國家仍偏低，有調整空間。他以遺產稅為例，台灣最高稅率已從過去的40%大幅降至10%，相關稅制是否符合社會公平與長期財政需求值得重新檢討。

勞團也認為，在現有財政結構有限、國防等剛性支出持續增加的情況下，若能開闢新的專案稅收來源，例如富人稅，不僅有助於整體稅收成長，也可在《勞工保險條例》三讀通過後，讓勞保基金的資金挹注更加穩定，降低未來世代的負擔。(編輯：宋皖媛)

