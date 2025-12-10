憂化療後遺症醫護苦勸 標靶治療阿媽製草仔粿謝醫護

家住彰化溪湖，92歲高齡的慈濟志工「張秀英」阿媽，1年前被診斷出罹患乳癌。當時由於化學治療帶來的不適症狀，因而選擇暫不治療，直到1年後最近，腫瘤變大、傷口流血，癌細胞轉移到頸部淋巴結。她來到台中慈濟醫院就醫，經過醫護人員和她深談和開導後，最後決定接受抗癌治療。經過4個月的口服標靶藥物治療，奶奶的傷口結痂、腫瘤變小，淋巴結癌細胞也變小了，而且沒有發生不舒服的後遺症。如今恢復體力的張阿媽，重回慈濟大家庭做志工，這次花蓮救災的募心募愛活動，阿媽親手製作上千個草仔粿義賣，還送一些給醫護人員表達感謝。

乳癌病患 張秀英：「抽血化驗後發現是(乳)癌，注射(化學)藥物，(身體)承受不住。」

1年前，化學治療的後遺症，讓張阿媽打了退堂鼓，如今腫瘤變大、刺穿皮膚造成傷口，癌細胞還轉移到頸部淋巴結。

張秀英的兒子 張松福：「(慈濟)師姊推薦林(金瑤)主任，跟她(媽媽)看診，她就是吃標靶藥，然後現在(腫瘤)有縮小。」

台中慈濟醫院乳房醫學中心主任 林金瑤：「(治療)效果很明顯，本來這裡(腫瘤)差不多7~8公分，(治療後)現在縮小到3~4公分。」

說服阿媽重新接受抗癌療程，醫護人員花了很多時間和耐心。

台中慈濟醫院乳房醫學中心主任 林金瑤：「以她(阿媽)的狀況來講，現在有些很好的一些抗荷爾蒙的藥，配合口服的標靶藥物，實際上這是新治療的選項，所以，避免掉化學治療，也避免掉手術之後，她才欣然同意說，她就願意開始服用(標靶)藥物，這個口服藥物的治療效果，是非常地好。」

92歲高齡的張阿媽，是資深的慈濟志工，身體好轉的她，在今年親手製作了上千個草仔粿。

乳癌病患 張秀英：「草仔粿很少人會做，我每年都做上千個(草仔粿)，今年也做，去年也做上千個。」

阿媽今年做的草仔粿，大多用來募心募愛，幫助花蓮受災鄉親。而少部分送給醫護人員，表達救命之情。

台中慈濟醫院乳房醫學中心主任 林金瑤：「師姑的這個草仔粿，其實是彰化有名的，(阿媽)今年初(治療前)其實心情，非常地鬱悶，因為(癌症)傷口，一直不斷地在出血流血，經過藥物的治療之後，可以趴趴走了，所以也是因為這樣， 我們看到那個草仔粿，很感動，因為一個90幾歲的阿媽，還有這樣的體力，其實我們心裡也是吃得暖暖的。」

暖心暖胃的草仔粿，蘊藏了愛的溫度。

