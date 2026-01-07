憂北市自籌難久撐TPASS缺口 顏若芳籲蔣萬安找藍委協調總預算

中央總預算遲未付委審查，TPASS通勤月票補助款恐出現空窗，通勤族權益面臨衝擊。（示意圖／CTWANT攝影組）

115年度中央政府總預算未交付立法院各委員會審查，TPASS通勤月票補助款恐面臨斷炊危機。台北市議員顏若芳今（7）日示警，若總預算持續卡關，將直接衝擊通勤族權益，質疑台北市政府所提自籌款方案難以長期支撐，呼籲市長蔣萬安應正視問題，主動與黨籍立委溝通協調，促成預算儘速審議。

台北市議員顏若芳呼籲，市長蔣萬安主動與藍委協調，促成預算儘速審議。（圖／報系資料庫）

TPASS月票政策自2025年起，行政院改以新興計畫預算編列75.2億元。依《預算法》規定，新興資本支出及新增計畫須待預算完成審議後方可動支，若總預算持續卡關，TPASS補助款恐出現空窗，進而影響通勤族權益。對此，台北、基隆、新北、桃園市政府預計於下週召開會議研商對策；蔣萬安則表示，希望行政院能與立法院妥善溝通，市府將努力確保市民服務不中斷。

顏若芳指出， TPASS近九成經費仰賴中央補助，若總預算持續卡關，通勤族恐面臨「斷炊」風險。她質疑台北市長蔣萬安所稱的自籌款方案，指出市府自籌的14.7億元，依過往支出規模估算，最多僅能支撐約三至四個月，根本無法長期因應。她批評，市府若以自籌款作為安撫說法，恐只是話術，無法真正解決通勤族面臨的財務斷鏈問題。

她也點名，台北市共有5名國民黨籍立委，正是握有預算審查關鍵權力的對象，蔣萬安理應主動邀集這些立委為TPASS與市民發聲，而非捨近求遠，轉而要求基北北桃其他縣市首長共同承擔。她直言，基隆等縣市財政量能有限，難以長期墊付龐大補助款，呼籲藍白陣營回歸負責任的民意代表角色，逐條審查預算，而非全面杯葛，否則不僅民生政策受衝擊，連國防與公共安全相關預算也一併被拖。

