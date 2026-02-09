憂半導體40%產能移美國 鄭麗君：不可能！最先進製程必留台灣

鄭麗君率團隊完成台美貿易關稅談判。資料照，廖瑞祥攝



全球半導體布局牽動政治局勢，美國總統川普期待，台灣半導體產能4成能轉往美國，令不少台灣民眾擔憂，對此，行政院副院長鄭麗君重申，她已清楚告知美方「不可能」，一定要把最先進技術研發與製程優先留在台灣，因此，不會發生科學園區搬至美國的狀況，護國神山只會愈來愈大。

台美關稅貿易談判於1月總結，鄭麗君、楊珍妮等談判團隊成功取得台灣對等關稅調降為15%、不疊加MFN、擴大供應鏈投資合作及雙向投資、半導體及半導體衍生品等其他232項目關稅取得最優惠待遇等共識，接下來會完成簽署協定。

不過，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）1月曾指出，川普希望在任內能把台灣半導體供應鏈40%產能轉至美國，引起民眾憂慮台灣被削弱競爭力。

對此，鄭麗君在《華視新聞高峰會》專訪中回應，以及回顧台美貿易談判過程與挑戰。

鄭麗君說明，台灣半導體先進製程產值在全球占近9成，這是數十年努力打造的生態系，不可能被搬走，譬如冰山，我們只能見到冰山一角，但其實水面下的基盤很可觀，護國神山只會愈來愈大。

她提到，台灣對美逆差有90%來自半導體與資訊通訊產品，川普期待4、5成產能移往美國，但我方堅持不可能依半導體產能進行分配，因我方只會更大，但可以擴大對美投資布局。

鄭麗君強調，台灣與日韓政府的模式不同，台灣的企業自主投資有2500億美元，加上政府提供金融信保上限2500億美元，期待朝著雙方戰略目標努力打造供應鏈，對此，美方給出正面回應。

對於外界擔心產業外移，鄭麗君指出，身為行政院副院長，她隨時掌握協調台灣所需基礎設施與企業之間的關係，她非常肯定，未來產業在台籌建的先進製造、封裝等上下游供應鏈，皆會遠超於美國或其他國家投資，為此，不會有台灣科學園區搬到美國的狀況發生。

鄭麗君強調，團隊已向美方說清楚，台灣半導體最先進製程技術絕對不會過去，一定留在台灣，確保台灣有完整生態系持續發展深化，另必須先在台灣設廠、確定順利量產，企業才會理性地到其他國家擴展新投資。

談判桌上的氣氛 努力化解衝突

提到談判過程的氣氛，鄭麗君回憶，她在談判桌上時常告誡自己一定要守住台灣未來，依據雙方目標提出共識與解方，堅守理性溝通原則化解衝突，之前也曾經歷過談完後傳簡訊補充一事。

至於談判最艱難的部分，鄭麗君認為，在談對等關稅與232條款時，還要權衡各國談判條件會影響彼此，具有高度變動性，若無法同時顧及，關稅會上升，「另外，美國與所有國家都在談，且美國有明確設定目標，要平衡貿易逆查、再興製造業，以及逆差要減少、確保國安目標。」

