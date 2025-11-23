憂反制能力被外國控制 馬文君：戰場上不會只來大疆

國安單位集合國內廠商研製反無人機系統，性能鎖定以色列獨有的「接管」技術作為門檻，並以破解陸製大疆無人機通訊協定作為標的。台灣無人機協會創會理事長吳修廉說，在我國反無人機系統研發能力有限下，針對大疆系統來做反制，客觀上可以理解，但主觀上就牽扯到政治意識。國民黨立委馬文君說，真正的國安思維應是「頻譜層級」，而非「品牌層級」。

馬文君質疑，以色列獨有的接管技術為門檻，形同指定特定廠商，不只造成國內產業空洞化，更會讓台灣永遠被綁死在單一國外供應商，更大風險是反制能力被外國控制；台灣可引進國外最頂尖技術，但招標應分階段、分組項目，不得整包給外國廠商。

廣告 廣告

「戰場上不會只來大疆。」馬文君說，黑、灰市滿天飛的ＤＩＹ、改機、跳頻、規避協定的ＦＰＶ無人機才是真正威脅；反無人機規格如果只寫「必須解碼OcuSync功能」，等於「只抓會考試的學生」，遇到真正改頻、跳頻、非大疆無人機恐怕就完全抓不到。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲說，以接管方式逼降無人機，可降低地面人員和設施的風險。大疆系列無人機市占率較大，因此被動頻率偵測解銷OcuSync的性能需求，應是「包含而不限於」，也就是偵測OcuSync協定為基本性能，但能偵測其他廠無人機頻段者更佳。

吳修廉提醒，不是所有情境都能「接管」，要在目標無人機通訊協定沒有加密或過於薄弱，系統有加密機制為前提，才有機會實施；一般反無人機系統都是用較高的電波功率將目標操控電波蓋掉，造成無人機與飛手間斷聯。無人機上都有安全機制，低電量或脫鎖超過兩秒，就會原地盤旋、降落或自動返航。

他表示，大疆無人機是全世界市占率最高的廠牌，要反制無人機，自然針對最大宗的無人機著手；當前兩岸關係對立，我方明確要建立無人機「非紅供應鏈」，但「拒紅」（完全不得購買陸製無人機）則有些被動，最好手段就是研發反制機制，政府要針對大疆無人機系統去建立防禦、接管機制，外界也會有所理解。

有國內廠商抱怨，破解密鑰的速度永遠追不上密鑰創新的速度，未來若要參與採購案競標，恐怕只能透過黑市向中國廠商取得大疆的金鑰。當前只有少數廠商願投入研發反無人機系統，軍政部門卻又要求具備特定接管技術，明顯打擊政府口口聲聲要扶植的國內無人機產業。

【看原文連結】

更多udn報導

明顯溫度差？高市熱情擁抱義總理 與李強疑｢眼神交會｣

失業男撿提款卡6小時爽領18萬 失主報案他下場慘了

普發1萬變9千 ATM直接｢吃掉1千｣銀行回覆讓他崩潰

毀容式演技？宋茜只會瞪眼、情緒生硬 男主角慘成路人