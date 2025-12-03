憂台中藍營神仙打架綠獲利 陳文政盼用徵召早日底定市長人選
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導
國民黨立委楊瓊瓔表態參選台中市長，讓藍營2026台中市長接棒之戰產生變數。雖然呼聲最高的立法院副院長江啟臣尚未表態，但已有不少民代在社群平台發表「支持」宣言，更喊話黨中央應用徵召方式。市議員陳文政今（3）日即表示，楊瓊瓔、江啟臣都是他非常敬重的政治前輩，若這兩人真的走到「神仙打架」的初選階段，恐怕會是綠營的渴求已久的機會。
「江啟臣有神仙等級的民意基礎。」陳文政透露，2018年他還只是準備參選議員的平民，受邀出席江啟臣台中市長初選的政見發表會，江優秀的學經歷、務實完整的政見，還有那堅定到彷彿會發光的眼神，讓台下所有與會者，都看見了台中的希望。
陳文政說，江啟臣雖在當時與台中市長盧秀燕的初選民調中，以0.616％落敗，願選服輸展現極高氣度，轉身全力輔選盧秀燕。彼時，他面臨議員初選，江啟臣更主動詢問是否需要協助，最後江穿著雨衣、淋著雨，陪著自己在市場攤位鞠躬、拜託，最後順利通過初選、當選議員，「這份情，我至今難忘」。
陳文政認為，江啟臣的氣度與新世代形象、加上這幾年在台中的耕耘付出，不但深得民心，也多次反映在民調中，近日匯流民調，江啟臣領先民進黨立委何欣純18.9個百分點，顯現出近2成「碾壓式」領先，因為這正是台中民心所向。他說，這是江啟臣用了8年的時間，打下了神仙等級的民意基礎。
至於楊瓊瓔，陳文政則認為，也有神仙般的實力，只要政治後輩遇到公共難題，無論大事小事，楊瓊瓔都能全數迎刃而解，而且是有求必應、有問必答，甚至還會親自追蹤關心。
陳文政說，在台中市立委選區、市區部分都沒有國民黨立委的情況下，地方若需要中央協助部分，只要拜託楊瓊瓔，她都會去協調爭取，辦理中央地方會勘，且楊勤政、對市政工作熟捻。他表示，2016太陽花浪潮，楊瓊瓔意外落敗，但楊對黨、對環境，沒有一句抱怨，反而藉4年一步一腳印，用真誠與勤奮感動選民，再次當選。
陳文政強調，目前民進黨已經就戰鬥位置，國民黨尚未有主將，基層都希望不要用初選方式，而用徵召，早日底定候選人，才能盡早準備。
另外，台中市副市長鄭照新也在社群平台發文，表示11年前的他在江啟臣辦公室工作，並替市長胡志強助選。他更喊話，「台中的傳承，有我們的青春，強調延續幸福城市，是我們的使命與責任」，引發外界關注。
照片來源：取自陳文政臉書
