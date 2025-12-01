憂台商赴美投資牽動技術外移 林岱樺提三建議籲強化產業競爭力

民進黨立委林岱樺提出三解方，包括鼓勵外資採用台製零組件及強化產學合作等方法，以提升台灣半導體產業韌性。（圖／黃耀徵攝）

美國總統川普日前宣布，將對所有輸美晶片與半導體課徵 100% 關稅，若企業承諾或已在美國設廠即可免稅；加上台美關稅談判進入最後階段，外界預期台積電赴美亞利桑那州設廠也將納入討論。民進黨立委林岱樺今（1）日指出，台積電赴美、供應鏈外移與人才流失等連鎖效應都將影響台灣產業基礎。因此她提出三項建議呼籲政府協助傳產進行策略升級，以避免再度出現「技術與人才雙重空洞化」的危機。

林岱樺表示，在美國推動「美國製造」政策下，亞洲的半導體、AI 伺服器、電動車等產業為了避開關稅紛紛赴美設廠，連帶使其上游的石化、金屬加工、材料等供應鏈可能跟著外移，對台灣產業造成壓力。

廣告 廣告

她指出，台灣過去曾因產業外移導致技術與人才雙重空洞化，如今面對美方以永久居留等誘因吸引企業與人才前往，美國投資額、赴美工作人數逐年攀升，若不審慎因應，恐再次衝擊國內製造根基及經濟成長。

她強調，半導體與 AI 是台灣的重要成長動能，但隨著台積電及多家大廠在美國擴大投資，相關設備與材料需求若無法在台灣落地，將不利本土供應鏈發展。為維持台灣本土製造業的韌性與量能，林岱樺提出三項建議。第一，針對半導體設備及相關傳統產業的中小企業，政府應協助共同研發，並取得國際認證，才能真正打入半導體供應鏈，避免企業長期依賴美、日、德設備。

第二，應鼓勵外資在台投資時使用台灣製造的設備、零組件與材料，進一步強化本地供應體質。第三，加強半導體與化工、模具、機械、電子等技術體系的產學合作，使人才不僅侷限於半導體業，更能在傳產中扮演不可取代的角色。她強調，台灣在半導體設備國產化具備一定利基，若不積極推動，本土產業恐再度因全球佈局而面臨技術與人才被掏空的風險。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

前名模涉假公益真詐財！遭押224天身形變了 被問「善款買狐狸」快閃

醫生尪幫閨密看病 曝她「身體1跡象」妻驚覺有古怪！一查帳戶心碎了

爸花百萬買「鴨子」遭正妹疑假貨 鑑寶專家：你先站穩！價值跌破眼鏡