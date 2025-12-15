憂台版CBAM助益有限，學者提3建議救國內水泥業。（示意圖：shutterstock／達志）

環球水泥日前指出，今年11月起已不再向台泥採購，轉向印尼、日本及東南亞其他水泥廠進口原料，台泥對此表示若政府不及早實施台版CBAM，將來會有更多本土業者放棄減碳，轉為進口商規避碳費。學者則認為，因為碳費的優惠機制，台版CBAM的助益恐怕有限，建議政府持續提高反傾銷稅，並鼓勵國內重大公共工程優先使用國產低碳水泥，同時仿效歐陸，透過碳捕捉與封存打造「近零碳水泥」生產線，才能解決國內水泥業者困境。

台灣大學環境工程學研究所兼任助理教授劉銘龍今日透過臉書發文指出，若檢視當前的碳費費率結構，必須誠實指出期待台版CBAM解決水泥業面臨的低價傾銷困境，恐是杯水車薪，甚至是用錯藥方。

他解釋，目前公告碳費一般費率為每噸300元，但為減緩對產業衝擊，政府設計「自主減量計畫」與「高碳洩漏風險係數」等優惠機制，經過層層折扣後，國內高排碳業者實際支付的費率，可能每噸在10至20元之間。即使對進口水泥課徵國內費率的2倍、即每噸20至40元，與目前國產與進口水泥每噸500到700元的高額價差相比，實質助益有限。

若要解決國內水泥業者困境，劉銘龍建議，政府應持續提高反傾銷稅，直球對決不正貿易、低價傾銷的問題，而非繞道使用碳費機制來處理貿易爭端。亦可考慮在重大公共工程招標規範中，納入「優先使用國產低碳水泥」條款，並編列預算，針對使用國產低碳水泥者給予獎勵補助，確保國際地緣政治局勢動盪時，國內核心基礎建設材料的穩定供應。

他也表示，水泥生產約占全球人為CO₂排放的7％左右，應深化綠色轉型，效法歐陸先進案例，如挪威Brevik與法國Project K6水泥廠，進行碳捕捉與封存（CCS），打造「近零碳水泥」生產線，不打價格戰，改打價值戰。

劉銘龍強調，台版CBAM固然是未來接軌國際趨勢的必要工具，但絕非保護國內產業免受低價競爭的保護傘，唯有透過精準的貿易制衡措施、策略性的公共採購政策，以及前瞻的CCS技術投資，台灣水泥業才能在淨零時代中，找到兼顧經濟生存與環境永續的新定位。

