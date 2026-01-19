憂台美關稅代價比服貿嚴峻 藍黨團要政院送「產業衝擊影響評估報告」

國民黨團召開「15兆元 換關稅! 台灣產業命脈怎麼辦？」記者會。 圖：國民黨團/提供

[Newtalk新聞] 台美關稅達成共識，雙方簽署投資合作備忘錄，讓台灣稅率調降為15％且不疊加，並以「台灣模式」由企業自主對美投資2500億美元，台灣政府並以信用保證支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度，投資領域包含半導體及ICT供應鏈等。國民黨立法院黨團今（19日）召開記者會，指稱這次台美關稅談判影響更嚴峻於10多年前服貿協議，因此要求行政院比照當年的服貿協議，針對對美投資5000億美元計畫，提出完整「產業衝擊影響評估報告」。

對於關稅談判結果。國民黨團書記長羅智強表示，15兆元投資換15％關稅，台灣「矽盾」和「護國神山」群幾乎全部外移美國，看起來民進黨政府和行政院長卓榮泰是「感恩戴德」。而15兆元的對美投資承諾，台灣每年GDP約0.8兆美元、日本4.3兆美元、韓國1.8兆美元，而這項投資佔了我國GDP 62.5％，若換算每人要背負對美投資的責任額，台灣背負64萬元、南韓35萬元、日本是20萬元。

羅智強表示，他很難理解，為何民進黨政府上下能夠喜孜孜地來宣傳？同樣也和日韓一樣15％關稅，若按照GDP比重，對美投資日本僅5分之1、韓國連一半都不到，台灣卻佔了62.5％，請問行政院，所謂勝利的基礎在哪裡？他提出嚴正警訊，請民進黨政府守住高科技產業的根。

黨團副書記長林沛祥表示，他要請問行政院，這筆鉅額擔保風險誰來扛？萬一投資失敗誰負責？全民納稅錢，不是民進黨的政治籌碼。台積電董事長魏哲家已經公開表示，未來2奈米及更先進的製程，至少有30％將在美國生產，而當半導體先進製程與人才大規模外移，美國商業部長盧特尼克甚至喊話，目標是40％的半導體供應鏈，要移轉到美國，那麼未來台灣的汐科、竹科、南科還剩下什麼？「這不是互惠合作，而是實質掏空。」

林沛祥認為，這次台美關稅談判影響，更嚴峻於10多年前服貿協議，而當年行政院提出服貿對「產業衝擊影響評估報告」，送交立法院審查，接受全民檢視。因此要求行政院，必須比照服貿協議，針對對美投資5000億美元計畫，提出完整「產業衝擊影響評估報告」，內容必須包括：對台灣GDP影響、對半導體產業鏈影響、就業市場的衝擊、對中小企業與傳統產業外溢效果，以及對國家財政與金融風險評估。

國民黨團提出三項嚴正要求，一、行政院說清楚2500億美元的信用擔保，錢從哪裡來？風險如何控管？二、既然當初承諾先進製程留在台灣，現在卻出現30％至40％外移事實，民進黨政府要如何守住台灣半導體核心競爭力？三、當投資重心全面轉向美國，台灣中小企業、傳產和就業機會該怎麼辦？政府具體因應方案為何？國民黨團要求行政院必須將完整談判內容，送交立法院審查。

