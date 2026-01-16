憂台美15％優稅換掏空台灣無底線 民眾黨：若川普翻臉誰來收爛帳？

台美關稅談判總結確認「對等關稅15%不疊加、半導體及衍生品關稅最優惠待遇」。圖為基隆港。（圖／CTWANT攝影組）

台灣民眾黨今（16）日表示，高達40％台灣高科技產能在高壓談判下被要求將生產重心移轉到美國，終於換得台灣產品輸美關稅15％優稅，其實這已經是中央在缺乏民主監督之下，恣意「切香腸」把台灣的產業命脈與國家資產當政治籌碼的把戲，一旦美國政策轉彎或企業投資失敗，爛帳誰來埋單？

台美關稅談判總結確認「對等關稅15%不疊加、半導體及衍生品關稅最優惠待遇」等多項共識，行政院長卓榮泰（圖）滿意地笑了。（圖／周志龍攝）

今天台美關稅談判正式達成協議，將台灣輸美諸多產品的「對等關稅」由原本的20％調降至15％，不只稅率與日本、南韓等亞洲其他高度競爭國家相同，也不疊加其他關稅。台灣方面則承諾，未來由台積電及相關供應鏈在美投資至少相當新台幣8兆，也會在美國興建更多晶圓廠。

台灣民眾黨呼籲執政黨誠實告訴人民，「砸鍋賣鐵」換來的輸美優稅，背後還要付出什麼隱藏的代價。（圖／CTWANT攝影組）

民眾黨對此直指憂心忡忡，提醒真正的談判應該是「有予有取」，如今對美投資反正已是不可逆，我方政府不妨以此為對等條件，盡力爭取基礎建設配套，以利轉變成對台灣安全的實質支持，但我方政府卻以信用保證繼續砸錢，等於用台灣納稅人注資美國產業政策，單向輸血久了一旦美國「不玩了」，血也被吸乾了。

民眾黨進一步舉例，台美關稅協議中竟包含台灣要投資美國「能源產業」，無視連台積電總裁魏哲家都因台灣電力恐將不足而直喊救命，這種「餓著肚子充大漢」的行為根本本末倒置，扼殺本土產業發展。

民眾黨強調，黨內當然支持台美合作，但反對無底線地掏空台灣，呼籲執政黨告訴人民，「砸鍋賣鐵」只為了博得美國總統川普青睞的把戲還要玩多久？在美方強大的壓力下，我方如何把關？台灣已受損的部分產業如何重生？未來預期會受衝擊的產業如何因應？在在都是支持台美經貿深化之餘所藏的隱憂，中央必須說清楚。

