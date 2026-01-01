憂國際誤解台灣防衛的決心 賴清德提可惜之處：藍白仍替中國找藉口

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

中共解放軍日前無預警發動「正義使命-2025」環台軍演，然而藍白仍持續阻擋1.25兆的國防特別預算，有外媒報導，該形勢恐引發國際盟友質疑防衛台灣的決心。對此，總統賴清德今（1）日表達認同。同時他也指出，當國際共同譴責中國粗暴的作為時，比較可惜的是，在野黨仍然替中國找藉口，希望朝野能夠團結、不要分裂。

賴清德說，如果預算持續被耽擱，確實擔心國際社會會誤解台灣的決心。（總統府Flickr)

​​​

賴清德今早發表新年談話，並在會後接受媒體訪問。面對記者詢問國防特別預算遭擋一事，他強調，和平無價，戰爭沒有贏家，對於和平固然要有理想，不能夠有幻想，和平一定要靠實力才能獲得，不是單憑一紙和平協議，或接受侵略者的主張，就有辦法達到和平，所以「投資國防就等於在投資和平」。

廣告 廣告

賴清德提及，這次解放軍演習的科目裡，有特別針對台灣新增加的戰力作為假想敵來演練，可看得出這次軍購項目對台灣的國防安全是有必要的，而這筆國防預算對台灣向國際社會展現守護國家決心、維護區域和平發展也是必要的。

賴清德說，如果預算持續被耽擱，確實擔心國際社會會誤解台灣的決心，非常期待在野黨能基於國家利益、國家安全通過這筆預算，讓我們更有力量能守護國家、保護人民安全。

賴清德指出，這次中國軍演，民主國家無不痛聲譴責中國破壞台海和平穩定，國際社會多年來也一直認為，中國才是破壞兩岸和平的麻煩製造者，但比較可惜的是，當國際社會同聲譴責中國的粗暴的時候，在野黨仍然替中國找藉口，希望朝野能夠團結、不要分裂，才不會讓中國得到錯誤的信息，可以侵略台灣。

更多FTNN新聞網報導

「中國對台軍演非單一事件！」賴清德向國軍致謝 期盼幹部以高標準帶領部隊

中共舉行實彈軍演！賴清德3道指令曝光

羅智強：中共步步進逼都是賴清德的錯 林月琴：我聽過最好笑的

