《憂國》融合臺語手語 曉劇場與三島跨時代對話

記者黃朝琴／臺北報導

曉劇場20週年首發製作《憂國》舞台劇，本月23至25日於萬座曉劇場獻演，改編日本作家三島由紀夫的同名作，以臺語與手語演出，性愛與死亡是劇場最難以呈現的2個元素，也是該劇最重要命題，導演鍾伯淵透過視角的轉換拆解、重新組合不同的視覺語彙，將三島筆下耽美與死亡並存的文字化為舞臺。

《憂國》作品描寫一名新婚不久的中尉，因不願討伐叛變事件中的同僚，最後選擇在家切腹自殺，妻子也殉夫而亡。三島由紀夫以細緻筆調呈現兩人此生最後一次性愛的極致歡愉，以寫實手法描述切腹時開腸剖肚的鮮血淋漓，令人不忍卒讀。

廣告 廣告

導演鍾伯淵表示，三島由紀夫在1960年寫出《憂國》，並在10年後如同小說主角武山信二切腹離世，增添《憂國》這篇小說的傳奇性，第一次拜讀時震撼且驚嘆，這是何等瘋狂的「鋼鐵意志」。

《憂國》舞台劇曾於2018年首次改編演出，歷經7年沈澱再度重製，邀請來自不同生長背景的8位演員，有臺北、臺東、嘉義、高雄、廣東、馬來西亞等多元家庭背景，融合臺語加手語進行演出。

演員嚴婕瑄表示，身為嘉義人，可以使用從自己的母語傳達憂國的意志，非常有共鳴。演員陳家誼表示，透過兩種語言的結合，不只更進一步認識及發現臺灣語言文化的魅力，同時也期待透過作品找到屬於我們這一代的憂國。

導演鍾伯淵表示，世代更迭，當代人們在語言、情感、行事上都試圖成為不至於讓他人感到困擾的存在，那麼「鋼鐵般的意志」勢必也不似1970年代的張牙舞爪，他思考又將是在何等狀態下淬鍊、以何種形式生成？

鍾伯淵指出，2018年首演迄今，相隔7年間，世界歷經民主與人權議題的抗爭、全球疫情的衝擊與餘波、戰爭陰影的延續等，期待觀眾再次藉由劇場，與三島展開跨越時代的對話，並進一步思考，在人類持續面對不安與挑戰的當下，我們將如何讓信念成為前進、向未來邁進的力量。

曉劇場成立邁入20年，已累積超過40個作品，類型包含社會議題面向、文學改編、鬼故事系列等，透過作品持續與臺灣當代社會對話。選擇《憂國》拉開曉劇場20週年序幕，期待透過作品回望過去脈絡，並與觀眾朋友們一起開啟曉劇場新的旅程，也向世界展示臺灣獨特的文化能量。

曉劇場重製《憂國》舞台劇，改編日本作家三島由紀夫的同名作。（曉劇場提供）

《憂國》舞台劇，以臺語與手語演出。（曉劇場提供）

《憂國》舞台劇，將三島筆下耽美與死亡並存的文字化為舞臺。（曉劇場提供）