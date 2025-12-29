憂地震頻繁紅黃單建築未改善 魏嘉賢籲花蓮縣府揭露修繕進度 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

宜蘭外海日前發生芮氏規模7.0的強震，多數地區震度達到4級，對此，花蓮縣議員魏嘉賢今（29）日指出，花蓮也在其中，這次地震不僅再度喚起外界對4月3日強震的集體記憶，也搖出震後至今仍未完全被完全解決的紅、黃單大樓安全問題。他呼籲花蓮縣府應主動揭露修繕補強資訊，並正視公共安全責任。

魏嘉賢表示，2024年4月3日花蓮強震後，花蓮縣共有73棟建築物遭判定為紅單、92棟列為黃單。他解釋，紅單建築是指主結構受損，具有結構安全疑慮或地基不穩情形；黃單建築則為結構尚無安全疑慮，但非主結構構件有掉落、傾倒傷人風險，或因鄰近建築倒塌可能受到波及。然而，時至今日，除十餘棟紅單建築已遭強制拆除外，其餘列管建築的補強、修繕或拆除進度，外界皆無從得知。

廣告 廣告

魏嘉賢表示，為善盡監督責任，曾以書面方式向縣政府索取紅、黃單建築的地址及修繕進度，但縣府不僅未提供，並以涉及個人資料為由，拒絕對外公開。然而，依《建築法》規定，未經撤銷紅、黃單認定的建築，其紅、黃單須張貼於明顯處，不得任意拆除，顯示其地址及紅、黃單狀態資訊並非《個人資料保護法》所保護的標的。

魏嘉賢直言，若各案的處理與修繕進度未能接受公眾檢視，民眾將無從掌握實際風險，難以趨吉避凶，公共安全也因此面臨隱憂。

魏嘉彥提及，0403花蓮地震後，台北市政府在極短的時間內，即針對轄內遭列為紅單、黃單的建物，制定明確的處置機制。對於紅單建物，市府要求所有權人須於兩週內提出修繕計畫書，並於2個月內完成修繕，逾期者將依《建築法》第81條命其限期拆除。

再者，黃單建物則規定應於6個月內提交修繕計畫，一年內完成補強，否則將依《行政執行法》第30條裁處怠金，直至解除列管。同時，市府亦透過資訊平台公開列管建物的狀態、地址，以避免民眾接近危樓並監督參與市政。

「震後至今已逾一年半，花蓮縣內多數的紅單、黃單建築仍尚未解除列管，也未見實質補強、修繕或拆除作為。」魏嘉賢指出，這些高風險建築包括花蓮市的馥邑京華、吉安鄉的山海關等大樓。他說，這些建築隨時可能發生倒塌，造成鄰近建物受損，甚至引發更大災害，公共安全風險不容忽視。

「他提醒縣府必須正視公共安全責任，主動揭露紅、黃單建築相關資訊。」魏嘉賢呼籲，花蓮縣政府應儘速處理目前處於高風險狀態的建築，若在執行上遭遇困難，也應主動對外說明，而非長期放任不管。他強調，每一次尚未釀成災害的地震，都是一記嚴正的警訊，並儘速完成必要的補強、修繕或拆除作業，以確保居民的生命財產安全獲得保障。

照片來源：魏嘉賢辦公室

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

陳冠安拋支持家庭政策 主張台北市府應補足2歲專班量能

李正皓陪同馬郁雯掃街拚初選 滿滿熱情好甜蜜

【文章轉載請註明出處】