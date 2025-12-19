憂外送專法影響疊單效益 Uber Eats啟動營運測試

（中央社記者江明晏台北19日電）針對外送專法，Uber Eats台灣總經理李佳穎向會員發信表示，疊單幫台灣消費者節省每單至少20元外送費，儘管專法未禁平台疊單，卻因定義落差，恐致疊單效益消失，平台將因應新變化營運測試；foodpanda表示，將檢視營運模式、估算成本，不排除任何調整可能。

Uber Eats台灣總經理李佳穎近期首度發信給會員指出，Uber Eats從2016年開始在台灣提供外送服務，明年即將邁入第十個年頭；Uber Eats的工作，是要透過科技和營運的創新，讓消費者、合作商家、外送員之間相互衝突又矛盾的期待，能夠在平台上找到最大公約數。

她舉例，疊單是一個結合科技創新與市場經驗累積的創意解方，也是一個因應台灣不同城市形態所產生的彈性運作機制。過去在台灣營運的經驗得知，若能讓外送員在順路的方向上，增加取餐及送餐點，不但能增加外送員的送單效率，在同樣時間內完成更多訂單、更容易賺取獎勵，也可透過效率的增加，讓平台有機會推出「附近店家加購免運優惠」的功能，降低消費者付出的成本，提高點餐誘因，進而幫商家創造更多訂單。

她表示，「疊單」所產生的額外效益，在訂單密集、外送人力相對吃緊的情境下，能有效平衡供需並提升整體外送效率，更容易媒合到外送員送餐、進而縮短消費者等餐時間。依據Uber eats內部統計，「疊單」實際上幫台灣的消費者節省了每單至少20元的外送費用，每個月也幫外送合作夥伴減少了總計3000萬公里的行駛里程，減少不必要的油電支出、機車損耗。

她進一步指出，以「疊單」來說，儘管專法並未禁止平台採行此舉，卻因為定義的落差，會導致疊單可帶來的效率與效益消失，平台自然沒有繼續疊單的誘因，原本因疊單而被「節省」掉、看不見的成本，因而浮現出來，進而得讓平台、消費者、外送員與商家在新的制度下共同承擔。

李佳穎指出，「外送專法」在立法院已完成委員會的審議，作為平台的經營管理者，有責任提早針對專法通過後的新外送時代儘早作出準備，並找出對各方衝擊最小的方式來因應，營運團隊已啟動一系列的分析和準備工作，在未來幾個星期內，將進行相關意見調查、營運測試，搜集足夠資訊，找出對各方來說衝擊最小、最可能接受的新營運模式，包括在疊單效益消失後，平台因應新變化的測試。

Uber Eats補充聲明指出，將針對專法定義與平台既有運作間的落差進行檢視，例如可能造成「疊單」效益調整的情況，提前為營運可能受到的影響做好準備。

foodpanda則表示，持續支持提升外送員保障，也認同相關制度需要謹慎評估實際營運面狀況，若外送專法未經充分討論即倉促通過，將衝擊外送產業甚鉅，平台必須重新檢視營運模式和成本估算，以維持營運效率及穩定，不排除任何調整的可能性。

foodpanda表示，將持續與各方溝通，期待在法規協商期間，聽取多方產業意見、謹慎評估實務影響，保障產業長期發展。（編輯：楊凱翔）1141219