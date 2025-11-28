憂太陽風暴影響！空巴大規模召回6千架A320

▲空中巴士（Airbus）約6000架A320客機，被大規模召回進行軟體升級，以因應太陽風暴帶來的飛行系統干擾。（示意圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 歐洲航空安全總署（EASA）針對空中巴士（Airbus）A320機型發布緊急指令，要求進行軟體升級才能進行下一次飛行，以因應太陽風暴帶來的潛在風險，估計影響範圍多達6000架。

綜合《CNN》、《BBC》報導，10月30日曾發生捷藍航空（JetBlue）一架A320客機，在從墨西哥坎昆（Cancun）飛往美國紐澤西州紐華克（Newark）途中，突然高度下降，飛行員緊急迫降在佛羅里達州坦帕市（Tampa），事後機上約15人送醫。空巴對這起事件進行了調查，發現強烈的太陽輻射，可能會破壞對飛行控制系統運行至關重要的數據。

也就是說，強烈的太陽風暴現象，例如太陽耀斑、磁暴等等，可能導致飛行員失去對A320系列客機的控制，大約有6000架飛機需要維修並升級系統，佔空巴全球機隊的一半以上，以防類似捷藍航空的狀況再次發生。

除了歐洲，美國聯邦航空管理局（FAA）也發布緊急適航指令，影響包含美國航空、達美航空在內的部分航企，力求盡快完成軟體更新，減少航班取消情況，尤其是感恩假期後，不少旅客都陸續搭機返鄉。

《BBC》引述專家分析稱，對大多數飛機而言，修復方法是安裝新的電腦軟體即可，過程大概需要3個小時，但大約有900架老舊飛機需要更換電腦，在更換完成前將不被允許再次載客飛行，所需時間取決於替換電腦的供應情況，目前還不清楚零件供應是否足以滿足需求。

