憂央行獨立性 印尼盾兌美元跌至歷史新低

路透社報導，印尼總統普拉伯沃(Prabowo Subianto)提名自己的外甥進入印尼銀行(Bank Indonesia，央行)理事會(Board of Governors)，引發投資人對印尼央行獨立性的擔憂，印尼盾(rupiah)兌美元今天(20日)來到歷史新低。

在印尼央行本週作出政策決定之前，印尼盾今天跌至16,985兌1美元。繼2025年跌幅3.5%之後，印尼盾今年1月的跌幅已近2% 。

印尼總統府發言人普拉塞蒂歐(Prasetyo Hadi)19日表示，普拉伯沃的外甥、財政部副部長托瑪斯(Thomas Djiwandono)，是目前已提交國會的3位候選人之一。

廣告 廣告

隨著普拉伯沃將經濟成長目標從目前的約5%調高到2029年的8%，投資人憂心這個東南亞最大經濟體的獨立貨幣政策決策可能會承受壓力。

印尼財長波巴亞(Purbaya Yudhi Sadewa)19日表示，「可能有人臆測因為托瑪斯要去那裡，(央行)將失去獨立性。我不同意」。「如果他們了解到情況並非如此，(印尼盾)就會走強」。

他並補充說，財政部和印尼央行將在財政與貨幣政策同步，以刺激經濟成長。

在針對印尼財政赤字擴大的憂心衝擊市場情緒之際，外資在2025年淨賣了價值大約64億美元的印尼政府公債，加劇了印尼盾的壓力。(編輯：許嘉芫)