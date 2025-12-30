憂好萊塢狗仔環境不利育兒 喬治克隆尼攜家入籍法國

（中央社巴黎29日綜合外電報導）法國政府文件顯示，好萊塢巨星喬治克隆尼與他的妻兒已取得法國國籍。喬治克隆尼曾多次表達對好萊塢育兒環境的擔憂，並讚揚法國隱私法保護家人免受狗仔騷擾。

法新社及美國有線電視新聞網（CNN）報導，喬治克隆尼（George Clooney）與妻子阿瑪爾克隆尼（Amal Clooney）及兩人的兒子亞歷山大（Alexander）與女兒艾拉（Ella）已取得法國國籍。

喬治克隆尼本月初曾稱讚法國隱私法保護家人免受狗仔騷擾。他接受法國RTL廣播電台專訪時表示：「在這裡，他們不拍孩子的照片。學校門口也沒有藏著狗仔。」

此外，他還告訴RTL廣播電台：「我熱愛法國文化，也喜歡你們的語言，即便我上了400天課後仍然說得很糟。」

喬治克隆尼也在今年10月接受「君子雜誌」（Esquire）專訪時指出：「我對於在洛杉磯好萊塢文化下養育我們的孩子感到擔憂。我覺得他們永遠無法過上合理的生活。」

他還說：「法國人對名聲不太在意。我不想讓他們走在街上還要擔心狗仔，也不想讓他們被拿來與其他名人的孩子比較。」

網路雜誌「野獸日報」（The Daily Beast）報導，在英國黛安娜王妃（Princess Diana）1997年於巴黎躲避狗仔隊攝影師追逐出車禍身亡後，法國於2000年加強了反狗仔法規。

根據CNN，法國隱私法規嚴格，在私人場所拍攝他人或公開地址、電話等個資均屬違法。除非名人在公開場合的露面與其公眾身份有關，否則刊登其照片亦屬違法。（編譯：陳正健）1141230