高雄市鼓山區一處興建中的高樓，今（23）日凌晨0時11分突然發生火警，起火點位於20樓以上高樓層，頂樓一度全面燃燒，火光與濃煙在夜間相當醒目。由於現場風勢強勁，火花不斷從高處墜落，增加搶救難度。消防局緊急動員12個分隊人車前往，並升起雲梯車射水灌救。因擔心香港宏福苑大火重演，鄰近大樓約160戶住戶緊急疏散。火勢於凌晨3時11分撲滅，所幸無人傷亡，起火原因仍待調查。

半夜驚魂！高雄市鼓山區華榮路一處正在興建中的高樓建案，今日凌晨突然發生火警，頂樓竄出明火並伴隨大量濃煙，火光在夜色中相當醒目，遠處就能清楚看見，宛如一支巨大的火炬，讓附近民眾嚇壞。

這起火警發生在凌晨0時11分左右，起火地點位於裕誠路、鄰近凹子底公園的一棟30層樓高建築，樓高超過100公尺。據了解，由於火勢發生在20樓以上，位置過高，加上當時風勢偏強，火煙迅速擴散，火花不斷從高處墜落，增加救災難度。

快新聞／憂宏福苑大火重演！高雄30層高樓深夜陷火海 鄰近住戶緊急撤離

由於火勢發生在20樓以上，位置過高，加上當時風勢偏強，火煙迅速擴散，火花不斷從高處墜落，增加救災難度。（圖／民視新聞）

消防局獲報後，立即出動大批人車前往搶救，消防人員除了進入工地內部布署水線外，也同步升起雲梯車由外射水灌救。由於起火建案隔壁緊鄰一棟約有160戶住戶的大樓，不少住戶聞訊後緊急疏散避難。

有住戶表示，當下曾聽見疑似爆炸聲響，還伴隨磁磚掉落聲音，加上火勢發生在高樓層，火光與濃煙十分驚人，讓人不禁聯想到先前香港宏福苑大火事件，擔心類似悲劇重演，只能趕緊撤離到附近公園，在寒風中等待進一步消息。

高雄市消防局指出，火警發生時整層頂樓幾乎陷入火海，火勢一度有向下延燒的情況。由於該大樓仍在施工階段，尚未完成消防管線配置，加上工地結構複雜，水線鋪設不易，使得搶救工作相當艱難，消防單位共動員12個分隊到場支援。

所幸在消防人員持續搶救下，火勢於凌晨3時11分左右全面撲滅，歷時約2小時，未造成人員傷亡，也未發現有人受困。至於詳細起火原因，仍有待消防單位進一步調查釐清。

