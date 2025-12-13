憂宏都拉斯與台灣復交？中國發布拉美文件 外交部：華而不實的糖衣毒藥

中美洲國家宏都拉斯總統大選開票卡關，據外媒引述選舉委員會官員說法，近日將啟動特別驗票程序，但目前大幅領先的2名在野黨候選人，選前均曾表態有意與台灣恢復邦交。值此之際，北京10日發布第三份《中國對拉丁美洲和加勒比政策文件》，當中提及「台灣是中國領土不可分割的一部分」、「反對任何形式的台灣獨立」。對此，我國外交部今（13）日下午嚴厲譴責、嚴正駁斥。

宏都拉斯11月30日舉行總統大選卻迄今仍無定論，據外媒報導，宏都拉斯國家選舉委員會（CNE）官員表示，這幾天將會啟動特別驗票程序，以釐清計票表出現不一致的爭議。依照先前已完成99%以上的開票結果，右派在野國家黨（PN）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）領先，中間偏右在野自由黨（PL）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）緊追在後，兩人選前均曾表達有意與台灣復交。

駁斥中國文件 外交部重申： 中華民國台灣是主權獨立國家 ​

不過，中華人民共和國政府10日發布第三份《中國對拉丁美洲和加勒比政策文件》，除了提及「全面闡述中國對拉政策，推動中拉關係和各領域合作再上新台階」，當中還提及「台灣是中國領土不可分割的一部分」、「反對任何形式的台灣獨立」。對此，我國外交部今日下午發布新聞稿痛斥相關說法為妄稱、謬論，企圖顛倒是非、誤導國際社會，外交部予以最嚴厲的譴責並駁斥相關說法。

外交部指出，拉丁美洲及加勒比海地區是我國邦交國最為集中的地區，中國片面謬稱台灣為其一部分的最佳反證。外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，中共政權也從未統治過台灣，這不僅是台海的客觀現狀，也是國際社會公認事實，任何扭曲我國主權地位的說法，都無法改變此一現狀。

外交部表示，中國長期以合作為名誘騙他國落入債務陷阱，國際間對中國「華而不實的糖衣毒藥」早已有所警惕。外交部呼籲各國共同譴責中國長期以來的惡意謊言，並強調台灣不會屈服於中國威權政府的恐嚇與外交打壓，反而將更加堅守自由民主的價值，結合友邦及理念相近國家，共同致力維護台海及區域的和平、穩定與繁榮。

林佳龍：中國要顧上百個邦交國，台灣真心誠意建設繁榮

另一方面，外交部長林佳龍近日接受節目《官我什麼事》專訪時指出，中國的「一帶一路」帶來許多問題，包括控制宏都拉斯基礎設施、傾銷、失業率升高等，甚至演變成安全上的議題。他認為，中共一定會不擇手段地施壓，因此除了台灣，也希望美國等盟邦能出手協助恢復台宏邦交，而相信未來宏都拉斯總統當選人一定能基於其國家利益，抗拒中國的經濟脅迫與報復行動。

外交部長林佳龍表示，相信未來宏都拉斯總統當選人一定能基於其國家利益，抗拒中國的經濟脅迫與報復行動。（資料照，顏麟宇攝）

對於台灣跟中國競爭宏都拉斯最大的優勢，林佳龍說，中國做過太多跳票的承諾，缺乏公信力；相對地，台灣模式是「榮邦計畫」。台灣是「很真心誠意」地，在建構彼此信任及繁榮的關係，而非一時的買賣關係，台灣模式是投資人才、產業供應鏈，「我們是一股良善的力量，我們不會用那種竭澤而漁，所以慢慢很多國家會發現說，那走向中國的模式，你可能建交之後，他就不管你了。」

林佳龍說，中國要照顧100多個邦交國，且使用的方式對部分落後國家，或許一時會得到龐大援助，但會「後繼無力」。不僅如此，現在全球供應鏈重組，「非紅供應鏈」逐漸成形之際，美國總統川普（Donald Trump）也要求各國「選邊」，特別是西半球、拉丁美洲、加勒比海國家，基本上已經沒有什麼模糊空間，而這時候台灣就成為一個好選擇，「台灣的發展也到一個新的階段。」

