憂宜蘭強震影響梅山斷層？ 學者：不會直接連結

教室地板、天花板都有水痕。27日深夜宜蘭東部外海的強震，陽明交通大學傳出災情，工程三館三樓資訊工程學系的計算機電腦教室，疑似自來水管線受損爆裂，大量的水從天花板傾洩而下，部分設備被水浸泡。

陽明交通大學學生說：「像電腦教室整個那個水管破掉，天花板掉下來。」

學校表示緊急處置後已止漏，電腦部分則會再盤點。這次宜蘭強震後，截至28日上午11時前，陸續出現4次芮氏規模4.7到3.2不等的地震。

由於嘉義縣梅山鄉百年前發生過規模7.1大地震，也有民眾憂心宜蘭地震影響梅山斷層，學者認為，這次地震在宜蘭外海，餘震會在該區域範圍，不太直接會連結到梅山斷層，但是有些表現較活絡的區域，還是不能降低戒心。

中正大學地球與環境科學系教授温怡瑛說明，「如果是考量到這個地震的餘震的話，那當然大部分還是會以宜蘭地區為主，但是其他的地方因為板塊運動比較活躍的地方，所以其實平常就應該做好這些防災準備。」

屏東竹田鄉履豐村，則有在地青年有感於當地有時候訊號不穩，許多長者不見得有智慧型手機，擔心重大地震來襲也可能錯失避難應變時間，發揮自己所長研發適合農村使用的預警系統，震度4級以上，就會廣播警示。

預警系統研發者邱建鈞說：「這個東西還蠻符合就是，我覺得理想可以用在大型的區域使用。」

屏東縣竹田鄉村民說道，「村民會有警惕，聽到這個廣播表示這個地震，可能會有比較大的地震。」

研發者說這套系統能即時接收氣象署地震資料，經過判讀後連接村里的廣播設備，讓訊號較弱的區域也能得到安全防護。