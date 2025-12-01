憂富安路旅店拆除停擺成危樓 魏嘉賢籲花蓮縣府速排除危險 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

花蓮市富安路、火車站後站附近一處旅店拆除工程，近日因施工停擺，花蓮縣議員魏嘉賢今（1）日指出，建物僅拆除到一半便被迫中斷，現場結構明顯傾斜，處於不穩定狀態，引發當地居民與用路人的普遍擔憂。魏嘉賢指出，他於昨日前往現場勘查後發現，該工程在拆除過程中未做好必要防護措施，不僅造成鄰近民宅牆面受損，更留下「搖搖欲墜」的半拆建物，彷彿懸掛在市區街道旁，對公共安全造成極大威脅，並呼籲花蓮縣府盡速排除危險狀況。

「這樣的危樓不應該被放任存在，更不能因為施工停擺就讓整個社區承擔風險。」魏嘉賢指出，從現場可清楚看見建物因拆除未完成而呈現外傾狀態，主要依賴周邊鷹架支撐，一旦遇上地震或強風，掉落物極可能直接砸落至道路，對行人、騎士及車輛構成實質危害。

「居民對此狀況已反映多次，工程單位卻遲遲未處理最危險的部分。」魏嘉賢表示，他已於第一時間就此向花蓮縣政府正式反映，要求相關主管單位立即介入，重新檢視現場結構安全，並責成施工單位儘速回到現場加強支撐、補強防護，或直接拆除有危險性的結構，以確保民眾通行安全。他強調，拆除工程本就屬高風險作業，在尚未完工前停工，更應由花蓮縣府主動掌握現場狀況，避免災害發生後追悔莫及。

「富安路鄰近火車站後站，是許多通勤者、學生與旅客每日必經之地。」魏嘉賢呼籲花蓮縣府應從施工流程、危險評估到防護措施是否確實履行，都應徹底調查，才能避免類似事件在花蓮市區再次發生。他表示，自己將持續追蹤縣府的處理進度，如有必要將再次前往會勘，確保危險在第一時間被排除，讓社區恢復安全與安心。

魏嘉賢強調，若近期須途經富安路後站區域時務必提高警覺，並強調「公共安全沒有等待空間」，希望縣府儘速完成危險排除工作，保障所有花蓮市民的生命財產安全。

照片來源：魏嘉賢辦公室

