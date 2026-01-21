憂川普下令入侵格陵蘭 美軍總主教：軍人可拒服從有疑慮命令

美國軍區總主教布羅里奧向軍人喊話，可拒絕服從有道德疑慮的命令。美聯社資料照片



美國總統川普近日毫不掩飾擴大領土的野心，揚言不排除動用武力奪下丹麥自治屬地格陵蘭。美國天主教軍區總主教布羅里奧向美國軍人喊話表示，可以拒絕遵守有疑慮的軍令。而這也是美國天主教教會連續兩日表達對川普擴張性外交政策的不滿。

美國軍區總主教布羅里奧（Timothy Broglio）週日（1/18）接受BBC訪問時表示，美國威脅動用武力併吞格陵蘭，將重創美國在全世界的名聲。他說，「傳統上，我們通常是受打壓情況的回應方，而不是發動入侵的主動方」。

布羅里奧擔心軍人被下令執行「有道德疑慮的」任務，而他認為，軍人可以加以拒絕：「拒絕接受這項（有疑慮的）命令，在道德上是被允許的。因為這項命令的理由完全站不住腳。」他接著說：「然而，這可能會讓軍人陷入一種難以承受、進退兩難的處境，這正是我所擔心的地方。」

對於川普覬覦格陵蘭，布羅里奧則是痛批毫無理由可言。他說：「格陵蘭是丹麥領土。丹麥是盟友，是北約的一分子。美國攻擊且占領一個友好的國家，這實在一點也不合理。」

布羅里奧進一步指出：「如果格陵蘭人希望被併吞，這是另一回事。但動用武力實在說不過去，我們早就立有合約，有美軍在格陵蘭上駐守…侵犯一個友好國家真的令人無法接受。」

布羅里奧並非美國首位質疑川普企圖併吞格陵蘭的天主教高層。芝加哥樞機主教庫皮敕（Blase Cupich）、華府樞機主教麥克勞（Robert McElroy）和紐澤西州樞機主教杜賓（Joseph Tobin）週一發表聯合聲明，敦促川普政府依循道德良知推行外交政策，譴責「把戰爭作為追尋狹窄國家利益的工具」。

