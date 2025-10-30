憂川普挺台動搖！CNN爆台灣擬撤換駐美代表？林佳龍急否認

美國總統川普與大陸領導人習近平今日在南韓舉行「習川會」，與此同時，美媒《CNN》引述消息人士爆料，台灣政府內部正考慮調整駐美代表人事，評估是否召回現任駐美代表俞大㵢。對此，外交部長林佳龍今在立院備詢否認此傳聞，強調沒有召回俞大㵢的打算。

現任駐美代表俞大㵢。（圖/資料照）

國民黨立委徐巧芯今天（30日）在立法院質詢林佳龍，她針對《CNN》報導指出，雖然川普不太可能會公開反對台灣獨立，但川普也並未排除將台灣議題納入未來美中談判的可能性，台灣擔心美國的支持可能動搖，正在評估如何使美國站在台灣這一方。

徐巧 芯 今在立院質詢林佳龍。（圖/取自國會頻道YT）

徐巧芯進一步指出。其中還有考量是否更換更有政治手腕的外交官，雖然俞大㵢獲部分白宮人士肯定，但他過去與川普陣營互動較少，欠缺在川普圈內的政治能量，因此政府正研議是否提前進行外交布局。

對於是否有召回俞大㵢的計畫，林佳龍則強調，台美之間的溝通機制穩定，也很順利進行，近期包括APEC等重要事件都顯示台美互動順暢。他重申，目前駐美處的功能也發揮很好，目前沒有召回俞大㵢的打算。

