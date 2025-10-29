憂川普改變對台立場 白宮幕僚屏息以待川習會

川習會今登場，有消息指出，中方會施壓美方改變台灣政策，據美國NBC新聞29日報導，部分川普幕僚勸阻他不要改變美國在台灣議題的立場，以免偏向北京，其中一名知情人士更是形容：「所有人現在都屏息以待。」

報導指，4名了解內情人士表示，這些幕僚私下擔心，為了推動與北京達成全面貿易協議，川普可能選擇無視他們的建議。他們憂慮川普可能會放棄美國長期以來對台政策，或透過更微妙方式改變立場，例如以新措辭重新定義美國政策。

知情人士指出，美國政府官員已告訴川普，他們認為習近平將在會晤時，要求川普公開聲明「美國反對台灣獨立」。過去幾個月來，習近平一直推動美方改變現有立場，從目前「不支持台灣獨立」的表述，轉為「反對台灣獨立」。

白宮官員告訴《NBC新聞》：「川普總統多次重申他的台灣政策沒有改變。川普在所有外交政策上都親自主導，並始終以美國人民利益為優先。」

當被問及川普政府對台灣獨立的立場時，一名美國國務院高層說：「美國的台灣政策一點也沒有改變。」該官員補充說明：「這項政策與過去數十年來一樣一致。」

中國駐美大使館發言人劉鵬宇在回覆電子郵件詢問時表示：「台灣問題是中國核心利益中的核心，也是中美關係中不可逾越的第一條紅線。」

劉鵬宇指出：「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。這是國際社會的共識，也是美國對中國作出的政治承諾。」

一名知情人士透露，台灣官員對即將登場的「川習會」同樣感到不安，並已向美國國務院官員表達憂慮。當記者就台北方面的擔憂詢問美國務卿盧比歐時，他回應：「外界擔心的是，我們會為了獲得有利的貿易協議，而放棄台灣。但沒有人在考慮那樣的事。」

台灣外交部隨後在社群媒體上發文，感謝盧比歐「重申沒有人考慮放棄台灣」。